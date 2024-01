V Jablotron Alarms zpracují přes Invoice Flow tisíc faktur měsíčně. Všechny jsou schválené do pár hodin

Skupina Sudop od roku 2018 buduje v současnosti již jednu z největších IT skupin v ČR, nyní majetkově vstupuje do české IT konzultační firmy X Consulting Co., zaměřující se na IT bezpečnost a komunikační infrastrukturu. X Consulting si od vzniku v roce 2018 získal místo na trhu IT infrastrukturních řešení, kde poskytuje konzultační služby, realizaci komplexních projektů a služby zákaznické podpory. Projekty realizuje v soukromém i veřejném sektoru. V roce 2023 dosáhl obratu přes 300 milionů korun s týmem 30 lidí. Sudop CIT je skupina založená majiteli Sudopu. Ti vedle svého projektového businessu založili právě Sudop CIT, aby rozšířili záběr podnikání mimo původní inženýrskou činnost, a to primárně skrze akvizice úspěšných středoevropských IT firem.