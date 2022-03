V oblasti benefitů se firmy zaměřují na to, co zaměstnanci chtějí

Zájem uprchlíků o kvalifikovanou práci roste a zaměstnavatelé jsou vůči nim otevření. Zároveň české firmy přebírají od svých sesterských společností z Ukrajiny část práce i týmů. Vyplývá to z průzkumu, který mezi českým centry podnikových, IT a zákaznických služeb zrealizovala asociace ABSL. Ukrajina platí za oblíbenou lokalitu pro provoz center podnikových služeb. Obor zde zaměstnává přes 200 tisíc pracovníků, silné jsou oblasti IT, výzkumu a vývoje. Kvůli válce přesouvá rostoucí počet center nemalé objemy práce i část svých týmů do ČR i dalších zemí. „Na 36 % českých center podnikových služeb má sesterské firmy i v zóně konfliktu. Právě ty nyní přebírají z ukrajinských center část práce, 16 % dokonce i část týmů,“ říká Jonathan Appleton, ředitel oborové asociace ABSL. Dle průzkumu 24 % center registruje zvýšený počet uchazečů z řad Ukrajinců. Ti již nyní v českých službách představují 5 % z celkového počtu 145 tisíc zaměstnanců a pracují ve většině z 350 firem působících na českém trhu.