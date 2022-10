V oblasti IT v Praze už pod 50 tisíc nikoho neseženete

Za méně než 50 tisíc dnes v IT v Praze již téměř nikdo pracovní nabídku neakceptuje. Práce na dálku, o kterou je mezi uchazeči stále větší zájem, pomalu stírá dříve výrazné regionální rozdíly. Vyplývá to z obsáhlého průzkumu mezd personální agentury Grafton Recruitment.





Dle kvalifikovaných odhadů chybí v Česku kolem 20 až 30 tisíc IT pracovníků. Nejhůře se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti developmentu, velký nedostatek však hlásí i v případě Java developerů. „Firmy se vzájemně předhánějí a snaží se kandidáty zaujmout zajímavými benefity, lákavou finanční odměnou i možností pracovat odkudkoliv. Právě o pozice, které lze vykonávat na dálku, mají totiž uchazeči největší zájem. Stávajícího zaměstnavatele pak opouští zejména z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení a také kvůli možnosti pracovat s atraktivními technologiemi,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Nejvíce CIO v Praze, nejméně SW tester v Českých Budějovicích

Nejvyšší mzdu v IT oboru tradičně pobírají lidé na pozici CIO, tedy ředitelé IT. V Praze si mohou vydělat 150–250 tisíc měsíčně, v ostatních krajích je běžná mzda od 90 do 150 tisíc. Z regionů zde však vybočuje Brno a okolí, kde si mohou CIO přijít na více než 200 tisíc hrubého měsíčně. Na hranici 200 tisíc měsíčně si ze všech zbývajících IT pozici může sáhnout už jen manažer či ředitel softwarového vývoje v Praze.

Naopak nejnižší mzdy v rámci IT oboru zaznamenal průzkum u specialistů technické podpory 1. stupně v Olomouci, Zlíně a na Vysočině, dále u specialistů technické podpory 2. stupně na Olomoucku, u pozice programátor junior ve Zlínském kraji a také u SW testera pro manuální testování v Jihočeském kraji. Mzdy na všech těchto pozicích se pohybují okolo 30 tisíc měsíčně.

Regionální rozdíly začíná stírat práce na dálku

I přesto, že se díky velkému podílu lidí pracujících z domova začínají pomalu stírat dříve výrazné regionální rozdíly, mzdy v rámci ČR stále nejsou úplně vyrovnané. V Praze se mzdy IT pracovníků nejčastěji pohybují v rozmezí 60–120 tisíc, v Brně pak mezi 50–110 tisíci a na Ostravsku mezi 45–80 tisíci. Olomouc, Zlín a Vysočina jsou pak regiony, kde průzkum tradičně zaznamenává nejnižší mzdy. „Stále platí, že v hlavním městě je často i ta nejnižší mzda vyšší než maximální možná mzda na stejné pozici v jiných regionech,“ komentuje Malo. Zatímco v Praze lze brát více než 100 tisíc měsíčně u více než tří čtvrtin pozic v IT, v Ostravě se nad tuto částku vyšplhají jen tři pozice. „Do budoucna by mělo postupně docházet k dalšímu vyrovnávání podmínek mezi regiony, tlak na možnost pracovat vzdáleně je totiž stále větší a firmy, které se novým trendům nepřizpůsobí, nedokáží dostatečně rychle naplnit poptávané kapacity a o své pracovníky mohou přicházet.“

Počet IT pozic roste i v podnikových službách

Rostoucí hlad po IT specialistech je patrný i v oboru podnikových služeb. Dle asociace ABSL představuje IT v tomto sektoru dokonce jednu z nejrychleji rostoucích oblastí. Specializací je celá řada, od IT bezpečnosti a výzkumu a vývoje, přes správu infrastruktury a IT podporu, až po vývoj softwarových či mobilních aplikací. Celkem centra se specializací na IT zaměstnávají již více než polovinu všech zaměstnanců oboru. Technologie pronikají i do center, která nejsou na IT specializovaná, a to prostřednictvím digitalizace, inovací či automatizace. I zde průzkum zaznamenává nadstandardní mzdy, které meziročně rostly v průměru o 5 %. Pozice se znalostí nedostatkových jazyků pak mohou získat až o 15 % vyšší mzdu než pozice, které vyžadují pouze angličtinu. IT manažer v podnikových službách si v Praze může vydělat 100–150 tisíc, v Brně začíná jeho mzda na 90 tisících. Velmi žádaná je v podnikových službách role SAP konzultanta, který si v Praze vydělá 75–120 tisíc, v Brně 75–110 tisíc a v Ostravě 75–105 tisíc.

O průzkumu Grafton Recruitment

Průzkum byl realizován v průběhu 3. čtvrtletí roku 2022 ve 13 krajích České republiky. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů a z poptávek firem na vyhledání zaměstnanců.