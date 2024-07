V září startuje čtvrtý ročník vzdělávacího programu pro začínající podnikatelky

Registrace do čtvrtého ročníku celosvětově úspěšného projektu Akademie pro začínající podnikatelky (Academy for Women Entrepreneurs – AWE) právě probíhá. Ženy, které mají ambice a odhodlání proměnit svůj podnikatelský sen ve skutečnost, mají možnost přihlásit se ještě do 28. července 2024.