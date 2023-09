Věčný ransomware: Konference VeeamON Tour 2023 ukáže cestu k neměnnosti, odolnosti a obnově dat

Obchodním ředitelem společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko byl od září jmenován Tomáš Chumchal. Ve své funkci bude mít zodpovědnost za prodejní strategii a řízení obchodních týmů v obou zemích. Tomáš Chumchal nastoupil do společnosti Mastercard v roce 2021. Jako obchodní manažer měl dosud na starosti spolupráci s klíčovými českými bankami. Před nástupem do Mastercard působil v Lucembursku, kde řídil obchodní partnerství s předními partnery společnosti Amazon Web Services v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a na Maltě. Před tím pracoval osm let pro společnosti v oblasti IT a technologií. Tomáš vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, rád sportuje, volný čas tráví se svou rodinou nebo na horách a rád by pokořil Korunu Evropy, tedy zdolal nejvyšší hory všech evropských zemí.