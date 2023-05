Vedle angličtiny požadují čeští zaměstnavatelé stále častěji i němčinu

Znalost více než jednoho cizího jazyka považuje za konkurenční výhodu 94 % oslovených zaměstnavatelů. Ukázal to průzkum mezi členy panelu stálých respondentů z řad majitelů, šéfů firem a personalistů personální agentury Předvýběr.cz. Pokud zaměstnanec nebo uchazeč o práci zná víc než jeden cizí jazyk, je to na trhu práce z pohledu 37 % respondentů rozhodně konkurenční výhodou a pro dalších 57 % respondentů spíše ano. Jen šest procent dotázaných uvedlo variantu spíš ne.





Vede angličtina, třetina firem však chce němčinu

Jedničkou mezi jazyky je angličtina, kterou jako důležitý jazyk uvedlo devět z deseti respondentů. Druhým nejdůležitějším jazykem je němčina s 33 %. Všechny další jazyky, které dotázaní uváděli, získaly jednotky procent. Sedm procent zaměstnavatelů považuje za užitečnou kombinaci angličtiny a němčiny.

Nejčastěji zaměstnanci potřebují znalost jazyka k psaní mailů a jiné korespondenci (29 %), pro pracovní jednání (27 %) a pasivní znalost (16 %), protože většina manuálů a instrukcí například k obsluze strojů je v jiném jazyce. Sedm procent šéfů považuje cizí řeč za užitečnou pro neformální jednání. Zbývající pětina manažerů uvedla ke znalosti jazyků jiné důvody nebo jejich kombinaci.

„Vzhledem k tomu, že centrála naší společnosti je v Německu, znalost němčiny může být u našich zaměstnanců výhodou. I když je oficiálním jazykem pro komunikaci angličtina, kterou také prioritně vyžadujeme, je němčina vítaným bonusem. Stávající zaměstnance v této oblasti také sami školíme. Poskytování jazykové výuky je jeden z našich benefitů,“ vysvětluje Marcela Kratochvílová Trnková z HR oddělení společnosti Kärcher.

To potvrzuje i Hana Bachárová, HR ředitelka společnosti Agromex, distributora a dovozce zemědělských strojů: „V minulosti tlak na jazyky nebyl, to se změnilo s příchodem vlastníka Danish Agro Group a také zvýšenou komunikací se zahraničními dodavateli zemědělských strojů, zejména z Německa. Dnes požadujeme angličtinu na všech vrcholových pozicích a němčina je velkou výhodou. Dánská matka od nás vyžaduje, abychom v budoucnosti trvali alespoň základní znalost angličtiny nebo němčiny od všech dalších pozic, a to i díky stále intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými dceřinými společnostmi.“

Nejen jazyková vybavenost, ale důležité je i IT vzdělávání

Důležité je pro firmy také IT vzdělávání. Náplň práce se s rozvojem digitalizace mění i těm, kteří zůstávají u své profese – musejí se učit zvládat nové technologie, přizpůsobit se změnám v komunikaci a způsobu práce.

„Bez znalosti IT a komunikačních technologií už se neobejdou lidé téměř v žádném oboru a s dalším rozvojem digitalizace poptávka po technologicky vzdělaných pracovnících ještě vzroste. Znalost technologií a ochota učit se se ukázala jako velká výhoda už v době pandemie, protože lidé, kteří ji prokázali, snáze našli uplatnění jinde. Sháňka po IT pracovnících také motivuje zaměstnavatele k tomu, aby do případného přeškolení a dalšího odborného IT vzdělávání zaměstnanců investovali sami,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas. Aktuálně lze využít program MPSV, které proplatí 82 % z ceny IT kursu do výše 50 000 korun. To platí nejen pro zaměstnance, ale i OSVČ, studenty či osoby na rodičovské dovolené.