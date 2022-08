Vedoucí pracovníci plánují úpravu odměn v reakci na vysokou inflaci

Ženy se stávají hnací silou, která mění tvář investování do nemovitostí. Crowdfunding nepochybně umožní více ženám využívat svůj podíl na lukrativních trzích po celém světě. Ženy investující do nemovitostí čelí mnoha výzvám. Prvním problémem je, že v tomto odvětví není dostatek žen, což vede k nedostatku ženských vzorů. Další, druhou výzvou je, že ženy jsou často odrazovány od investování do nemovitostí, protože si myslí, že to není nic pro ně a měly by se zaměřit na jiná odvětví. A konečně třetí výzvou je, že ženy nevědí, jak investovat nebo do čeho investovat, což vede k tomu, že dělají chyby a přicházejí o peníze.