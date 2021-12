Veselé Vánoce

Tomáš Kudělka povýšil na pozici direktora technologického týmu poradenské společnosti KPMG. Dohlíží na IT projekty, zejména v oblastech strategie IT, kybernetické bezpečnosti, ale i řízení a návrhů IT architektur. Zaměřuje se mimo jiné na pomoc firmám v přípravě na nové předpisy EU o digitálních službách (DSA) a trzích (DMA). Působil v Británii a řídil týmy v Německu a Španělsku. Dříve zastával vedoucí pozice v nadnárodní společnosti Diebold Nixdorf a u mezinárodního systémového integrátora Simac.