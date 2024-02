Více než čtvrtina firem zakázala používání generativní umělé inteligence

Podle analýzy ComSource je u ransomware útoků průměrné požadované výkupné 250 tisíc dolarů, šest milionů korun. Kyberzločinci zpravidla žádají o 10 % z obratu – částku zjistí z dostupných výročních zpráv. Když se napadená firma rozhodne útočníkům zaplatit, nastává problém s účetnictvím a daněmi. Na rozdíl od výdajů na prevenci nebo zajištění obnovy dat a chodu se nejedná o daňově uznatelný náklad. Platí, že mezi výdaji a očekávanými příjmy musí existovat vazba a musí jít o přiměřený výdaj. Jinak by to mohlo to vést k uzavírání fiktivních závazků a k podvodům. „Podle Generálního finančního ředitelství se v případě platby výkupného o přímý vztah mezi příjmy a výdaji nejedná, protože podvodný subjekt jedná nezákonně a zaplacení výkupného je následkem protiprávního jednání. Navíc je problematické prokazovat, že k něčemu došlo, kam a komu platíme. Nelze prokázat, že bez platby výkupného nebude podnikatelská činnost pokračovat, a že jsme výkupné nezaplatili kámošům. Kybernetické útoky tak mají přímý dopad i do účetnictví a platby daní,“ říká Miroslava Tomášková, daňová poradkyně a jednatelka účetní a daňové společnosti Kodap City. Naopak náklady na předcházení takovým situacím či náklady na obnovu a nápravu stavu po útoku, provedené specializovanou firmou či správcem systému, daňově uznatelné jsou. „Do preventivních opatření se tak vyplatí investovat,“ říká Jaroslav Cihelka, expert na kyberbezpečnost a spolumajitel ComSource.