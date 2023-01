Víte, jaká technologie bude letos klíčová pro zvýšení ziskovosti firem?

Občané si přes Czech POINT loni pořídili přes 2,52 milionu výpisů. Šlo za téměř šestnáct let existence služby o nejvytíženější rok – ve srovnání s rokem 2021 byl nárůst přes 21 % a oproti rekordnímu roku 2016 čísla narostla přes 14 %. Za vyšším využíváním stojí i možnost podávání žádostí o mimořádný příspěvek na dítě – čísla by ale i tak prolomila historický rekord. Výrazný je trend růstu zájmu o elektronickou komunikaci – rekord byl v počtu žádostí o zřízení datové schránky i převod listinných dokumentů do elektronické podoby. Výpisu z obchodního rejstříku si lidé v roce 2022 pořídili 79 tisíc, číslo však dlouhodobě klesá, stejně jako počet výpisů z katastru nemovitostí – těch loni bylo 138 tisíc. Na stabilní úrovni se drží výpis ze živnostenského rejstříku (29 tisíc) nebo nejžádanější služba Czech POINTu, výpis z rejstříku trestů (664 tisíc). Za dobu existence Czech POINT systém poskytl přes 29,6 milionů výpisů.