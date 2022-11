Výdaje na IT v regionu EMEA vzrostou v roce 2023 o 3,7 %

Analytici společnosti Gartner diskutovali o makroekonomických IT a IT trendech, které ovlivňují IT trh v regionu EMEA během konference Gartner IT Symposium/Xpo, která proběhla minulý týden v Barceloně.





„V neklidných dobách ředitelé IT i finanční ředitelé pochopitelně váhají s podpisem nových smluv, s dlouhodobými iniciativami nebo s přijetím nových technologických partnerů,“ sdělil význačný analytik a viceprezident Gartneru John Lovelock. „Tato nejistota a váhání nicméně není pro podnikové IT rozpočty stěžejní a organizace v regionu EMEA budou v roce 2023 své IT rozpočty zvyšovat.“

IT ředitelé v regionu EMEA však budou usilovat o vyváženost svých IT rozpočtů. „Budou například využívat digitální technologie, aby pomohli ostatním oddělením dosáhnout provozní efektivity a úspory nákladů, a nasadí digitální technologie k transformaci hodnotové propozice své společnosti, příjmů a interakcí se zákazníky,“ doplnil Lovelock.

Po očekávaném poklesu ve všech segmentech v roce 2022 se výdaje na podnikový software zotaví rychleji než ostatní segmenty a v roce 2023 je předpokládán jejich růst o 8,6 % (viz následující tabulka).

2021 výdaje 2021 změna (%) 2022 výdaje 2022 změna (%) 2023 výdaje 2023 změna (%) Systémy datových center 44 393 4,1 45 212 1,8 45 665 1,0 Software 194 999 15,1 194 738 –0,1 211 572 8,6 Zařízení 219 289 15,0 190 577 –13,1 185 620 –2,6 IT služby 359 927 15,3 356 833 –0,9 380 472 6,6 Komunikační služby 484 902 4,3 467 267 –3,6 477 865 2,3 Celkem IT 1 303 509 10,5 1 254 626 –3,8 1 301 194 3,7

Tabulka 1. Předpověď IT výdajů v region EMEA, 2021–2023 (miliony dolarů)

Zdroj: Gartner (listopad 2022)

Výdaje na cloudový software se zaměří na transformaci a efektivitu a CIO v regionu EMEA budou cloud využívat nejprve pro nové iniciativy, jako jsou tzv. PBC (Packaged Business Capabilities) a datové gridy, a zároveň zachovají stávající lokální prostředí. Předpokládá se, že výdaje na veřejné cloudové služby v regionu EMEA vzrostou ze 111 miliard dolarů v roce 2022 na 131 miliard dolarů v roce 2023, což představuje meziroční nárůst o 18,2 %. Výdaje na cloudový software budou v regionu EMEA představovat 34 % celkových výdajů na podnikový software.

Naproti tomu spotřebitelské výdaje na IT nebudou odolné vůči recesi. „S rostoucí mírou inflace, jejíž dopady budou trvat déle, sníží výdaje za zařízení nejen spotřebitelé s nízkými příjmy, ale i lidé s vyššími příjmy,“ konstatoval Lovelock. „V roce 2023 se spotřebitelské výdaje na osobní koncová zařízení sníží o 2,6 %. V roce 2022 se předpokládá jejich pokles o 13 %, což je nejvyšší dvouciferný pokles od roku 2009, kdy poklesly o 11,3 %.“

IT výdaje si v příštím roce povedou lépe v Británii než ve Francii či Německu

Na nejvyspělejších trzích západní Evropy se očekává, že výdaje ve Spojeném království zaznamenají vyšší míru růstu a v roce 2023 dosáhnou 218,7 miliardy dolarů. Také v roce 2022 si Británie povede lépe než Francie i Německo při vyjádření růstu v lokální měně – v librách by měla být letošní míra růstu výdajů na IT 8 %. Vzhledem k oslabování libry ale půjde v dolarovém vyjádření jen o 2,5 %.

„Vzhledem k tomu, že k míře inflace se přidává i vůči dolaru klesající hodnota britské libry a eura, musí se evropští CIO mít na pozoru před zvyšováním cen ze strany IT dodavatelů. Trvejte na rozboru hlavních příčin zvyšování cen a hledejte oboustranně výhodné strategie pro posílení strategických partnerství, které zohledňují i nepeněžní výhody,“ radí Lovelock.

Metodika společnosti Gartner pro předpověď výdajů na IT se opírá především o důkladnou analýzu prodejů více než tisíce dodavatelů napříč celou škálou IT produktů a služeb. Společnost Gartner používá techniky primárního výzkumu doplněné o sekundární výzkumné zdroje, aby vytvořila komplexní databázi údajů o velikosti trhu, z níž vychází při tvorbě prognóz.

Čtvrtletní prognóza výdajů na IT od společnosti Gartner přináší jedinečný pohled na výdaje na IT v segmentech hardwaru, softwaru, IT služeb a telekomunikací. Tyto zprávy pomáhají klientům společnosti Gartner porozumět tržním příležitostem a výzvám. Nejnovější výzkum předpovědí výdajů na IT je klientům společnosti Gartner k dispozici ve studii Gartner Market Databook, 3Q22 Update.