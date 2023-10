Vyšel nový CFOworld 3/2023

Konec roku na dohled a s ním přijde spousta změn

V tomto čísle se věnujeme pohledu na nejbližší období. Přinášíme informace o změnách, které nás čekají. Jednou z těch důležitých je novela zákona o povinném ručení. A přestože v době přípravy tohoto čísla časopisu ještě nebylo zcela jasné, jaká překvapení nám nakonec přinese vládní úsporný balíček, doufáme, že si budete moci přečíst shrnutí nejdůležitějších změn, jež nás čekají od nového roku.





Podívali jsme se i na zaměstnanecká témata. Podle průzkumu si nejméně čtvrtina pracovníků hledá novou práci, ale stěhovat se za ní do jiného města nebo okresu se jim většinou nechce. Koneckonců, jsme tak malá země, že se do jiného města se zajímavou pracovní příležitostí dá dojíždět autem nebo vlakem. A že se tak opravdu děje, o tom svědčí nacpané ranní vlaky přijíždějící do velkých měst i tato města opouštějící. Viděli jste úžasný film Stážista? I ten se týká našeho tématu. V něm Robert De Niro excelentně předvádí, že důchodci ještě nepatří do starého železa a i v moderních společnostech mohou být obří oporou. Proč je nezaměstnat? Má to pro firmu výhody, o kterých jste možná ještě neuvažovali.

Všímáme si i asset managementu, kolektivního investování a výběru vhodného investičního fondu. Stranou našeho zájmu nezůstala ani problematika dorovnávací daně a konsolidačního balíčku. Průzkum nám prozrazuje i to, že do konce roku ještě zesílí tlak na růst mezd. A pro praktické využití přinášíme informace o nasazení a využití CRM a ERP systémů.

Úplně na konec u příležitosti konání mistrovství světa v ragby ve Francii vám přinášíme zajímavý pohled na tento sport. Zajímavé na něm je, že ragby není o tom skolit a do nemocnice dostat co nejvíce hráčů protivníka, jak jsem si ještě nedávno myslel, ale tento sport má i svá – podotýkám velmi zajímavá – pozitiva. Jaká to jsou, si určitě přečtěte v našem článku…

Milan Loucký, šéfredaktor CFOworldu

Takže, co tu pro vás máme?

·Rozhovor s Markem Unčovským z Avant Financial Group. Společnost usiluje o to, aby podnikatelům skrze ekvitní partnerství zprostředkovávala potřebné financování a další služby pro růst a zároveň nabízela zajímavé investiční příležitosti zkušeným investorům.

·Podíváme se na to, jaké změny přináší novela zákona o povinném ručení.

·Jako každý rok touto dobou se věnujeme očekávaným změnám v příštím roce. Co nás čeká a co nás (zřejmě) nemine?

·Čtvrtina zaměstnanců si hledá novou práci. Důvodem bývá v mnoha případech nespokojenost s výší mzdy nebo vysoké pracovní vypětí. Nic nového…

·Stará a stále stejná věc: Češi se odmítají stěhovat za prací. Proč tomu u nás tak je?

·Nedostatek lidí lze řešit: Co takhle zaměstnat seniora? Možná jste viděli skvělý film s Robertem De Niro v hlavní roli, jeho název je Stážista. Tohle je přímo vzor pro rozhodnutí, proč seniora zaměstnat…

·Jaká je nabídka pro asset managent v českých bankách? Nutno říci, že už poměrně široká…

·Na čem stojí kolektivní investování a jaké jsou jeho přínosy a formy?

·Jak vybrat ten správný investiční fond?

·Prozradíme víc o dorovnávací dani.

·Je konsolidační balíček hloupost či nutnost? Konsolidační balíček je od května v hledáčku jedinců i firem, kteří na něj mají různé názory. Je ho vůbec zapotřebí, A neřeší náhodou příliš mnoho okruhů?

·Tlak na růst mezd do konce roku ještě poroste, jak ukazuje rozsáhlý průzkum renomované agentury. Zaměstnanci totiž v důsledku neustálého vládního váhání o tom, zda zaměstnancům patří benefity nebo ne, raději chtějí mít „to svoje“ jisté už v základu své mzdy…

·Správně zvolený a poté i nasazený CRM systém dokáže zvýšit rapidně především efektivitu obchodníků.

·Co lze očekávat od ERP systému? Přinášíme proto praktický pohled na řešení postavená na bázi ERP.

·Víte, kdo je datový vědec? My ano. Je to architekt budoucnosti. Stále nic? Pak si přečtěte v článku, proč tomu tak je.

·Ragby je sport budoucnosti. A nejen proto, že právě probíhá ve Francii mistrovství světa. Ragby má totiž spoustu jedinečných pravidel, ale i vlastností, která mohou být účinná i v běžném životě a také v byznysu.

·Eventy a konference; personální přesuny.