Vyšlo nové číslo CFOworldu 2/2022

V úvodním rozhovoru článku se věnujeme rozboru firemních možností i okolnostem, které s nimi souvisejí. Jde v něm i otázky kolem strukturálních fondů, podíváme se na Operační program Technologie a aplikace i třeba Modernizační fond a aktuálnost Národního plánu obnovy. V rozhovoru se Jakub Tomaštík věnuje i možnostem dotací ne na evropské, ale místní lokální úrovni, i investičním pobídkám.





Druhý stěžejní rozhovor se týká možností operativního pronájmu hardwaru, tedy situace, kdy nechcete potřebná zařízení kupovat a platit za ně ihned, ale chcete si náklady na taková zařízení rozložit na delší dobu a odpisy zahrnout do nákladových položek. O tom, zda je to pro společnosti výhodné, jsme hovořili se čelenem představenstva a generálním ředitelem společnosti J&T Leansingová společnost panem Vlastimilem Nešetřilem. Ten v rozhovoru přináší zajímavé pohledy i na podporu firem, které o takové formě pronájmu zařízení uvažují, ale nevědí, jak na to.

ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ CFOworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických projektů. Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v naší digitální trafice.

S Lucií Nešpivovou jsme hovořili o řešení MySmartPlace, které dokáže zastřešit všechny firemní back office aktivity. Popisuje cestu k ucelenému systému, který pro uživatele přináší řadu výhod, protože pokrývá celou zaměstnaneckou i účetní agendu, evidenci majetku a třeba i systém zadávání úkolů a kontrolu jejich plnění.

Říkat, že kybernetická bezpečnost je v současné době mimo záběr firem, je holý nesmysl. A tak v dalším rozhovoru s Martinem SIlvičkou, ředitelem Ness Czech, probíráme současnou situací v bezpečnosti a ochraně uživatelských dat. Martin Silvička konstatuje, že kyberbezpečnost se zařazuje mezi hlavní priority firem a společností. Jak se vypořádat s cílenými útoky na jedné straně a absolutním nedostatkem odborníků na trhu na straně druhé? Odskáčou to především malé společnosti, které nebudou mít dostatek prostředků na drahé odborníky, kterých je jako šafránu? Nebo existuje i jiná cesta, jak ochránit společnosti a firmy před cílenými útoky zvenčí?

Velkým tématem je i zaměstnávání žen. Dostanou se ženy se svým ohodnocením na úroveň svých mužských kolegů? Dokážou ženy operativněji rozhodovat a v jakých sektorech? Jaké nároky vůbec mají zaměstnavatelé na ženy? A s jakými problémy se ženy setkávají v zaměstnání? Je rodina samostatná kapitola nebo se v budoucnosti dočkáme splynutí rodinného a zaměstnaneckého života u žen? To jsou jen některé z otázek, které jsme si položili, abychom mohli přiblížit postavení žen v zaměstnávání a také přiblížit možnosti, které zatraktivní postavení žen jako zaměstnankyň i v roli vedoucích pracovnic.

Firemní benefity jsou zvláštní věc. Zaměstnanci je chtějí a firmy je nechtějí dávat. Co jsou nejvíce žádané a rozšířené benefity? Je možné nabídnout něco víc než jen stravenky a příplatek na volnočasové aktivity? Přinášíme zajímavé pohledy našich firem na věc, konkrétně společností Avast a MyQ. Ty nabízejí zaměstnancům víc, než by ti mohli očekávat. Základem je ale důvěra na obou stranách.

Nakonec ještě pár tipů na témata letního čísla CFOworld 2/2022, která vás mohou zajímat:

· Paušální daň? Jak se změní v následujícím období?

· Jak pomáhají CRM systémy firmám v růstu a na cestě k digitalizaci?

· Dokážou se přizpůsobit cloudové služby potřebám společností nebo se společnosti musejí přizpůsobit jim?

· Sáhnou vedoucí pracovníci k úpravám odměn v reakci na vysokou inflaci?

· Budou ředitelé snižovat náklady kvůli inflaci? A jak se to dotkne zaměstnanců?

To vše najdete v novém čísle CFOworldu 2/2022, který právě vychází.

Přejeme vám příjemné čtení!