Vyšlo nové číslo CFOworldu

Jako hlavní téma je pro vás připraveno zamyšlení nad tím, zda už opravdu nastává čas na firemní elektromobilitu. To je hodně lákavé téma, které přímo souvisí s využíváním čistých energetických zdrojů a má přesah do ekologicky šetrnější dopravy. Problémem současnosti ale je budoucí cena energií, vedoucí k rozhodnutí, zda se investice do fleetů poháněných elektřinou vůbec vyplatí.