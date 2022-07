Vyšší zastoupení žen ve vedení firem může přinést řadu benefitů

Změny v bankovnictví zrychlil ciovid, mění se komunikace bank s klienty, ubývá poboček a aktivity se přesunují do online prostředí. Bankovní sektor bude i letos aktivní v náboru zaměstnanců a stále platí, že v bankovnictví jsou vyšší mzdy a škála benefitů. Zaměstnání v bankovnictví platilo dlouho za perspektivní a dobře placené. Nyní se situace mění – komunikace s klienty se přesunuje do online, s měnícím se chovánín klientů se ruší pobočky. Bankovní domy se globálně slučují. To by nasvědčovalo propouštění v tomto segmentu. Ale bankovnictví a pojišťovnictví budou letos patřit mezi nejaktivnější v náboru zaměstnanců. Mění se totiž zaměstnanecká struktura – víc lidí zajišťuje zákaznický servis, panuje poptávka po IT specialistech pro tvorbu a správu online řešení i zajištění bezpečnosti.