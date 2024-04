Vytěžovací služby zažívají boom. Nově jich lze snadno kombinovat více naráz

Na pozici obchodního ředitele společnosti Kia Czech povýšil od 1. dubna 2024 pan Michal Dolanský. Pan Dolanský je zkušený manažer s více než 20letou praxí v oblasti automobilového průmyslu, z toho 13 let působící v Kia Czech. Ve funkci obchodního ředitele Kia Czech bude zodpovídat za obchodní a fleetové aktivity a logistiku. Nově je zodpovědný za prodejní strategii s cílem zvýšit tržní podíl značky Kia na českém trhu a ve střednědobém horizontu docílit pozice TOP 3 ze stávající páté příčky nejprodávanějších značek v České republice. Dolanský bude odpovídat i za úspěšný vstup automobilky do segmentu elektrických vozů PBV (Platform Beyond Vehicle) na tuzemský trh. Kia si stanovila cíl do roku 2027 uvést na český trh až 11 nových čistě bateriových elektromobilů.