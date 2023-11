Základy investování do akcií: Jak začít obchodovat a vyvarovat se běžných chyb

Co to jsou akcie a proč se o ně zajímat?

Začněme hezky od začátku. Co to vlastně jsou akcie a proč byste o ně měli jevit nějaký zájem? Akcie jsou cenné papíry. Vydávají je akciové společnosti a jejich majitelům se říká akcionáři. Stanete-li se akcionářem nějaké úspěšné společnosti, můžete se těšit na pravidelné dividendy. Chcete-li začít investovat, obchodování akcií je tím vhodným začátkem. A to i tehdy, kdy nemáte žádné předchozí zkušenosti. Jak na to?





Jak začít obchodovat s akciemi?

K obchodování s akciemi slouží burzy. Ta nejznámější, o které jste již určitě několikrát slyšeli, se nachází v New Yorku na Wall Street. Pro vás, jakožto to pro začínajícího investora to ale neznamená, že musíte sednout na letadlo a odletět do Ameriky. Kvůli obchodování nemusíte dokonce opouštět ani svůj domov. Buď totiž můžete kontaktovat brokera, neboli burzovního makléře, který za vás akcie nakoupí. Nebo existuje druhá možnost – používání investičních mobilních aplikací, ve kterých si sami budete hlídat své finance a obchody.

Burzovní makléř nebo investiční mobilní aplikace?

Která možnost je pro vás, pro začátečníka, vhodnější? To záleží hned na několika faktorech. Tím prvním je vaše ochota investovat do obchodování s akciemi svůj čas a věnovat mu svou plnou pozornost. Chcete se o své nákupy a prodeje aktivně zajímat, nebo to chcete přenechat na starost jiným? Podle toho se rozhodněte, zda si chcete platit služby profesionálního brokera nebo se do investování a obchodování pustit na vlastní pěst.

Od akcií nečekejte zázraky

Sledovali jste film Vlk z Wall Street a máte pocit, že díky obchodování s akciemi se z vás snadno a rychle stane milionář? Ale kdepak. Od investování nečekejte žádné zázraky. Spoléhejte se na akcie jako na jeden ze svých vedlejších příjmů a obrňte se trpělivostí. Akcie se totiž spíše, než k běhu na krátkou trať dají přirovnat k maratonu. Při investování buďte klidní, nic neuspěchejte a hlavně nepanikařte.

Uvědomte si všechna rizika

Obchodování s cennými papíry se neobejde bez rizik. Pokud by to bylo tak snadné, dělal by ho přeci každý. Bohužel ve světě akcií neplatí obecné pravidlo, že historie se může opakovat. Spíše by se dalo říci, že historie se může, ale nemusí vždy opakovat. Měli nějaké akcie v minulosti ohromné výnosy a úspěch? To ještě neznamená, že se vyšplhají opět až na vrchol. Trh se zkrátka neustále mění a při obchodování je důležité mít to neustále na paměti.

Ponechte si rezervu

I když narazíte na tu nejvýhodnější nabídku, neinvestujte do ní veškerý svůj majetek. Jak jsme již zmínili, trh je proměnný a často nevyzpytatelný. Pohyb akcií tak nelze nikdy dopředu na 100 % předpovídat. Vždy si proto ponechte nějakou finanční rezervu, kterou si budete šetřit na horší časy.

Tento článek rozhodně neslouží jako finanční poradenství, ale spíše jako průvodce světem akcií pro naprosté nováčky. Láká-li vás burza a cenné papíry, nastudujte si dopředu, co vše vás při obchodování může potkat a nebojte se požádat o radu nějaké profesionály či kolegy, kteří s akciemi již mají bohaté zkušenosti. Pokud se naučíte ve světě akcií pohybovat, mohou se pro vás stát příjemným příjmem navíc. V žádném případě ale nepočítejte se zázračným zbohatnutím přes noc a buďte si vědomi všech rizik.