Zaměstnanci ze zahraničí bojují s českou byrokracií

„Důvěra v českou ekonomiku dva měsíce roste – v srpnu se indikátor důvěry, sestavovaný Českým statistickým úřadem, meziměsíčně zvýšil o dva body na hodnotu 93,4. Bylo to však díky růstu optimismu mezi firmami – indikátor důvěry podnikatelů totiž vzrostl o 2,8 bodu na hodnotu 93,9. Domácnosti tak optimistické nejsou a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,7 bodu na hodnotu 91,0. Růst důvěry u firem má patrně kořeny v růstu průmyslové produkce, která meziročně vzrostla v červnu o 0,9 % a v květnu o 1,4 %. Hlavním a téměř jediným tahounem průmyslu zůstává automobilová výroba, která přidala v červnu meziměsíčně 1,6 %. Nicméně index důvěry jak firem, tak domácností je letos velmi volatilní a je otázkou, jak dlouho pozitivní nálada manažerům vydrží. Vývoj hodnoty nových zakázek je pro ně výstražným světlem, když se v červnu ještě více propadla, a meziročně klesla o 5,8 % proti květnovým 4,4 %,“ uvedl partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička. „Druhým varovným signálem, který ubírá českým firmám na optimismu, je pochmurná podnikatelská nálada v celé eurozóně. V srpnu její souhrnný index nákupních manažerů (PMI) klesl na 47 bodů, nejméně od listopadu 2020. Na vině je nedobrá kondice průmyslu, ale podobně jako u nás nízký objem nových zakázek. Evropské ekonomice jako celku stále více starostí přidělává stav německého hospodářství. Podle dat německého statistického úřadu se v červnu průmyslová výroba v Německu opět snížila, a to meziměsíčně o 1,5 %. Je to zejména vinou propadu v automobilovém průmyslu, který se z motoru německé ekonomiky pomalu stává jeho brzdou. To rychle dopadne i na nás – ať již na situaci českých firem, nebo na vyhlídky na oživení české ekonomiky, na které si budeme muset patrně počkat až do příštího roku.“