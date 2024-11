Zaměstnancům chybějí znalosti technologií, problém se s pokračující digitalizací prohlubuje

Vzdělávání v oblasti STEM, tedy v přírodních vědách (Science), technice (Technology) a technologiích (Engineering) a matematice, je chápáno jako rozhodující nástroj pro rozvoj a růst ekonomik a udržení konkurenceschopnosti. Zaměstnavatelé nyní stále více volají po jeho intenzivní podpoře, a to již od základních škol, což je běžná praxe na západ od našich hranic. „Důvod je nasnadě – digitalizace pokračuje prakticky ve všech průmyslových oborech a je potřeba, aby zaměstnanci ovládali práci s technologiemi, uměli analyzovat data a s jejich pomocí modelovat budoucí trendy. V našem oboru je tato potřeba ještě zdůrazněna změnami v zaměření místních center. Ty se v souladu s potřebami firem stále více orientují na služby z oblasti IT, konkrétně na služby kybernetické a informační bezpečnosti, IT podpory a datové analytiky,“ vysvětluje Jaromír Staroba, prezident ABSL.





Obory STEM nejsou zásadní jen pro podnikový sektor, ale i pro celkový rozvoj společnosti. Kvůli jejich nedostatečné výuce je u nás stále málo studentů technických škol a univerzit. Data z posledního průzkumu ČSÚ ukazují, že jich dokonce ubývá. Na konci roku 2022 bylo v technických oborech 37 000 vysokoškoláků, což je o 11 tisíc méně než v roce 2017. To je alarmující pokles, který už nyní neodpovídá potřebám trhu práce.

Zaměstnavatelé proto vytvářejí vlastní vzdělávací programy a své lidi v potřebných znalostech a dovednostech rozvíjí sami. V oboru IT a podnikových služeb je to praxe dokonce 9 z 10 firem. Sází přitom na rostoucí ochotu zaměstnanců aktivně se učit a dále se rozvíjet. „Doba, kdy se většina kariér ubírala lineární cestou, směrem, který znamenal učení se jediného souboru dovedností, je nenávratně pryč. Naštěstí jsou si toho zaměstnanci dobře vědomi, a to napříč generacemi,“ říká Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment a Gi Group, a dodává: „Z našeho nedávného průzkumu vyplynulo, že pouze 5 % zaměstnanců si myslí, že se do budoucna nemusí nic učit.“

Technologie, analýza dat, jazyky

Nejvíce zaměstnavatelé u svých lidí postrádají znalosti a dovednosti v oblasti zavádění nových technologií a robotické automatizace. V průzkumu ABSL tento nedostatek zmiňuje plných 63 % firem. V případě datové analytiky a modelování pak mezery ve znalostech u svých lidí hlásí 50 % firem. I když se investice do firemního vzdělávání ve srovnání s uplynulými dvěma lety zvýšily, deficit těchto znalostí je rok od roku citelnější. „Evergreenem mezi kritickými znalostmi zaměstnanců oboru IT a podnikových služeb je jejich slabá jazyková vybavenost,“ zdůrazňuje Jaromír Staroba a upřesňuje: „Protože obor poskytuje služby do celého světa, zaměstnanci komunikují celkem 35 jazyky. Asi největší problém zaznamenáváme v případě němčiny a skandinávských jazyků. I proto obor musí najímat velké množství zahraničních expertů. Aktuálně tvoří již 43 % všech zaměstnanců, jejichž počet letos dosáhne na 175 000.“

ABSL přichází s podporou ve formě programu Fusion Digital

Spolu s digitální transformací, technologickými inovacemi a nástupem umělé inteligence se mění i způsob řízení firem. Manažeři mají k dispozici obrovské množství dat, z nichž musí umět vyčíst trendy vývoje, řídí týmy složené z lidí a robotů, čelí velmi rychlým změnám, na které musí umět promptně reagovat. Potřebnými znalostmi a dovednostmi pro úspěšnou implementaci digitálních strategií je může vybavit unikátní vzdělávací program Fusion Digital, který vyvinuli experti z ABSL a který se zaměřuje na rozvoj technických i manažerských dovedností v době digitální transformace a umělé inteligence. „Jedná se o jedinou digitální akademii tohoto druhu, určenou pro ty, kteří se chtějí zorientovat v možnostech a přínosech digitální transformace, vyslechnout si rady zkušených expertů a zjistit, kde a jak vlastně začít a jaké nástroje využít. Šestiměsíční program zahrnuje více než stovku hodin nabytých informacemi, přístup k nejlepším nástrojům pro zdokonalení digitálních dovedností a možnost potkat přední odborníky na AI, kybernetickou bezpečnost či analýzu dat. V neposlední řadě program umožňuje stát se součástí komunity, která v rámci speciálních projektů přenáší své znalosti do praxe,“ vysvětluje Jaromír Staroba s tím, že po úspěšném absolvování získají účastníci mezinárodně uznávaný certifikát a zároveň schopnost řídit inovace i týmy v éře digitální transformace. Po úspěšném pilotním běhu v roce 2024 se v dubnu 2025 spouští další ročník.

Nedostatek ICT pracovníků: 28 % firem nenajde svého ajťáka ani za rok

Z podobného ranku je i praktická informace od společnosti N-able, kterou zastupuje Zebra Systems. Ty uvedly, že v rámci jejich dotazování mezi zákazníky a partnery jen 20 % dotázaných uvedlo, že dokážou najít nového IT specialistu s požadovanými dovednostmi do tří měsíců a 28 % to trvá více než rok. Stále více organizací proto hledá zajištění své kybernetické bezpečnosti u externích dodavatelů a poskytovatelů řízených služeb (MSP).

Z údajů vyplývá, že nedostupnost kvalitních IT správců přetrvává a jedním z důvodů je stále náročnější ochrana před sofistikovanými kybernetickými útoky. Tradičně významnou část administrátorských povinností zabírá vzdálená správa a monitoring, nicméně díky požadavkům NIS 2 je stále více IT správců zaneprázdněno ochranou koncových zařízení a ochranou firemních dat. K hlavním přednostem kandidátů na novou pozici patří zájem učit se nové technologie a dovednosti řešení problémů.

Klíčová zjištění průzkumu

• Jen 2 % organizací se patří najít správného IT specialistu do měsíce, dalším 18 % do tří měsíců a dalším 52 % do jednoho roku. 28 % dotázaných to trvá více než rok.

• U kandidáta hlavně oceňují zájem učit se nové technologie (76 %), dovednosti při řešení problémů (70 %) a zkušenosti z kyber bezpečnosti (33 %). Znalost cizích jazyků oceňuje jen 2 % respondentů.

• Nejvíce (34 %) v současnosti jejich IT správce zaměstnává oblast ochrany koncových zařízení (EDR, XDR, MDR), 32 % vzdálená správa a monitoring (RMM) a 26 % pak ochrana firemních dat (Backup, DR).

• Z pohledu NIS 2 jsou pak pro respondenty klíčové právě řešení ochrany dat (38 %) a řešení EDR (29 %), doplněné o skenování zranitelností (27 %).

„Potřeba obrany proti sofistikovanějším útokům v kombinaci s komplexnějšími zákonnými požadavky a směrnicemi vytvářejí na organizace značný tlak, kterému bez zkušených IT specialistů nedokáží čelit,“ konstatoval Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti Zebra Systems. „Řešením pro ně je obrátit se na MSP nebo MSSP, kteří se více zaměřují na bezpečnost. Právě díky specializaci a efektivním nástrojům je to pro mnoho zákazníků i cenově výhodnější varianta než rozšiřování vlastního IT oddělení. Velkou výhodou MSP je také schopnost nasadit služby okamžitě a vyhnout se tak mnohaměsíčnímu čekání na nového IT zaměstnance.“