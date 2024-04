Zápis do exkluzivní ročenky TOP 100 ICT společností v České republice 2024 byl právě zahájen

TOP 100 ICT společností je česko-anglická prestižní publikace mapující trh informačních a komunikačních technologií v České republice. Obsahuje množství unikátních informací z trhu ICT a půjde o již 28. vydání. Vytištěna bude na křídovém papíře v atraktivním atypickém formátu.





V letošním ročníku ročenky TOP 100 přineseme aktualizované žebříčky technologických firem. Zařadíme i takové, kde nebude záviset jen na absolutní velikosti obchodního výsledku.

Plánovaný obsah

• Očekávání dalšího vývoje a technologické trendy na ICT trhu a jejich dopad na podnikání firem očima analytiků renomovaných agentur (IDC, Gartner, aj.).

• Rozhovory s předními osobnostmi ICT scény, profily firem.

• Žebříček největších ICT firem v ČR seřazených podle obratu.

• Abecední seznam firem, které nemohou nebo nechtějí uvádět obrat.

Dotazník

Základní informace a online dotazník pro zařazení do žebříčku TOP 100 naleznete v seznamu na adrese: www.businessworld.cz/top100. Abychom vám zadávání údajů co nejvíce zjednodušili, připravili jsme pro vás návod, jak efektivně postupovat při zadání údajů do ročenky TOP 100.

Pokud jste registrováni v seznamu firemních profilů, stačí se do něj přihlásit. Pokud nejste registrováni, musíte si vytvořit uživatelský profil, který vám pak umožní vybrat firmu, jejíž údaje vložíte do dotazníku. Ten vyplníte, uzamknete a uložíte – následně pak obdržíte emailem potvrzení o zavedení údajů do databáze firem pro TOP 100 včetně potvrzovacího linku pro potvrzení vložených údajů.

Údaje se zadávají do připravených políček formou výběru z vyskakovacích menu (tam, kde je to možné). Uzamčením se údaje uloží a vy jste informováni emailem o úspěšném vložení údajů.

Nejzazší termín pro zadání údajů do dotazníku je 20. 5. 2024.

Komerční prezentace a inzerce

Publikace TOP 100 ICT společností v České republice představuje ideální platformu pro prezentaci firem, které chtějí oslovit své klienty a partnery na vysoké úrovni. Kromě běžné inzerce máte možnost využít netradiční formy zviditelnění. Můžete se třeba stát partnerem této publikace.

Kontakty

Informace k dotazníku:

Milan Loucký, vedoucí projektu: top100@iinfo.cz, tel.: 730 158 778

Inzerce: inzerce-dg@iinfo.cz, tel.: +420 277 004 600 (k dispozici jsou vám Ousmane Keita, Helena Hajsterová a Petr Vopálecký, jmeno.prijmeni@iinfo.cz).

Zápis údajů do již 28. ročníku ročenky je zdarma.

Publikace TOP 100 ICT společností v ČR vychází 25. 6. 2024 v nákladu 8 000 výtisků a bude distribuována společně s CFO Worldem č. 2/2024 dne 26. 6. 2024, dále pak rozeslána na databázi VIP čtenářů a čtenářů CIO Business Worldu dne 28. 6. 2024.