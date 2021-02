Závratné tempo digitalizace v aktuálních číslech

Globální trendy

Sestavili jsme pro vás nejnovější údaje o digitálních trzích, které rostou mnohem rychleji než „offline branže“ ekonomiky. Jejich meziroční růst se pohybuje v řádu desítek procent. Například v první polovině roku 2020 zaznamenala samotná oblast hostovaných e-shopů růst ve výši 9,2 %. Globální obrat v tomto segmentu se odhaduje na 2,3 bilionu dolarů s výhledem na zdvojnásobení do roku 2040.

Pandemie podpořila maloobchodní segmenty, po kterých roste poptávka nejrychleji a je nezávislá na geografické lokaci. Patří k nim potraviny a předměty každodenní spotřeby jako je oblečení, kosmetika, ale i zařízení bytu. Během prvního pandemického nového roku v Číně se online počet uživatelů e-commerce v oblasti potravin zdvojnásobil na 10 milionů. Obrat na českém on-line trhu činil za první polovinu roku 2020 83 miliard korun a podobně jako ve světě dosahoval meziročního růstu v řádu desítek procent.

Evropa

Zatímco v USA pochází 10 % maloobchodního obratu z on-line prodejů, je podíl e-commerce na celkovém maloobchodním obratu v Česku dokonce o něco vyšší, činí přibližně 13,5 %. To svědčí o silné oblibě on-line nákupů, která ovšem existovala již dlouho před vypuknutím pandemie. Podle údajů ČSÚ z roku 2020 uskutečňovalo své nákupy na internetu zhruba 55 % dotazovaných a jejich počet meziročně vzrostl o 15 %.



Pro srovnání počet uživatelů internetu v Německu vzrostl během posledních 20 let z tehdejších 35 % na současných téměř 90 %. Ve věkové kategorii do 50 let je prakticky 100 % populace stávajícími uživateli internetu, to znamená, že koronavirová pandemie přihrála asi 3 % nových uživatelů, kteří by pravděpodobně jinak zůstali offline. Souhrnem dosáhl v první polovině roku 2020 tamější maloobchodní internetový obrat 36,7 miliardy eur. Segment digitálních médií se v Evropě odhaduje na přibližně na 300 miliard eur.

Toto jsou trendy, které budou přetrvávat i ve střednědobém výhledu a znamenají tedy rostoucí investice do technologií i v blízké budoucnosti.

Domény

Podle údajů z roku 2020 čítá mezinárodní doména .com 144,64 mil. stránek, následuje Čína s 21,85 mil. webů na .cn a Německo s téměř 16,5 milionu. Jeden uživatel zpravidla registruje více domén.

Autor: Depositphotos Registrace doménových jmen

Počet registrovaných domén .cz činil v únoru 2021 téměř 1,4 milionu, přesněji řečeno 1 384 057. Za poslední rok, tedy od vypuknutí pandemie, došlo k nejprudšímu nárůstu v březnu, kdy se počet domén zvýšil během jediného měsíce o téměř 13,5 tisíce. Do konce února letošního roku pak vzniklo „pouhých“ 25 000 dalších webů (zdroj: CZ.NIC).

Přibližně třetinu zaregistrovaných domén ovšem tvoří tzv. zaparkované weby, které byly zřízeny z velké části ze spekulativních účelů. Zajímavé je, že zhruba 2 500 stránek má v názvu slovo virus, korona či respirátor či související pojmy a prokazuje tak přímou souvislost s pandemií.

Polovinu českého webhostingového trhu si mezi sebou dělí 15 největších hráčů, zbytek domén je provozován u menších poskytovatelů. Počet e-shopů dosahoval téměř 41 000 a roste i obliba blogů provozovaných na vlastních stránkách.