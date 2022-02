Zdravotnictví brzy ovládnou roboti a umělá inteligence

Do jeho portfolia patří i licence na nové přístroje a metody diagnostiky na dálku a na umělou inteligenci v zobrazovacích metodách.

Pětatřicetiletý podnikatel z Brna žijící a podnikající v Praze věří, že správné využití pacientských dat prostřednictvím IT technologií přinese efektivitu celému zdravotnímu systému. Něco by o tom měl vědět. Vystudoval totiž eHealth a telemedicínu na Rome Business School a byznysu ve zdravotnictví se věnuje už deset let. Úspěšně založil několik firem a nyní se zaměřuje právě na moderní technologie, které vypudí čekání v přeplněných čekárnách ze života českého pacienta.

„Zdravotnictví projde v blízké budoucnosti změnami, které budou mít zásadní dopad na pacienty v České republice,“ míní Ondřej Svoboda, který je se svým novým projektem Dr. Digital odhodlaný modernizovat primární zdravotní péči. Zařízení, které právě přichází na český trh, umožňuje kromě měření vitálních funkcí také součást vyšetření pediatrů i kardiologů. Pacient monitoruje pomocí zařízení vitální funkce z domova a sdílí hodnoty s lékařem na dálku.

„Zdravotní dokumentace je vedena v digitální podobě, takzvané Electronic Medical Record a je aktualizována koordinátorem péče,“ popisuje Svoboda a dodává, že služby běží například na serverech společnosti IBM, která zaručuje ochranu pacientských dat.

„Dnešní svět již zná technologie, které umožňují vitální funkce měřit na dálku z domova. Pacient díky tomu nemusí ležet v nemocnici na pozorování. Ušetří to nejen peníze nemocnicím a pojišťovnám, ale pacienti z vlastní postele pod kontrolou přístrojů nepociťují takový stres jako v nemocničním zařízení,“ míní Svoboda, který svůj projekt pojmenovaný Dr. Digital Clinic plánuje spustit v březnu letošního roku.

Citlivost informací v medicínském prostředí si samozřejmě žádá jejich stoprocentní zabezpečení. „Sběr dat na cloudu je GDPR complient. To znamená, že hodnoty do cloudu nedojdou se jménem. Virtuální server oddělí iniciály pacienta od naměřených hodnot. Jakmile se data stahují zpět na pracoviště lékaře, tak se na serveru opět spojí se jménem pacienta,“ uvádí Svoboda.

Umělá inteligence způsobí revoluci v diagnostice

Autor: Arteris

Umělá inteligence ve zdravotnictví

Umělá inteligence podle Svobody zefektivňuje určení diagnózy mílovými kroky. „Dochází k analýze dostupných informací, kterých je takové množství, že není v silách ošetřujících lékařů taková kvanta zpracovat,“ hodnotí Svoboda. Vlastní licence na umělou inteligenci pro zařízení pod značkou Arterys, které je již dnes k dispozici na českém trhu, a které za pomoci umělé inteligence pomáhá s analýzou snímků přímo v EHR nebo PACS. Arterys se průběžně učí a dále vyvíjí a pomáhá zdravotníkům s přesnější diagnózou a léčbou. Dostupná je kdekoliv na světě, z ověřeného zařízení v prohlížeči a pro zajištění maximální rychlosti funguje přes cloud.

Ze zahraničí si přivezl spoustu kontaktů. Jeho společnost Telemedicine Academy aktivně přispívá ke vzdělávání zdravotnických pracovníků. Poslední webinář na téma Umělá inteligence v zobrazovacích metodách umožnil propojit zahraniční lékaře s těmi českými. „Lékařů si celoživotně velmi vážím. Sledovat a mít možnost podílet se na technologické revoluci ve zdravotnictví je pro mě nesmírně uspokojující,“ uzavírá Svoboda.