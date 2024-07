Ženy v těžké situaci mohou získat stipendium na rekvalifikaci pro IT pozice

Česká skupina Mint slaví 20 let od svého založení, za které se stala součástí nemovitostního trhu. Při této příležitosti skupina oznámila rozšíření svého vedení o dva nové partnery – Erika Janovského (na obrázku vlevo), investičního manažera vedoucího MINT rezidenční fond, a Jaroslava Midu, který řídí komerční část Mint Investments. Tým partnerů se tak rozšířil vůbec poprvé od založení skupiny v roce 2004. Důvodem jsou velké ambice výrazně zvýšit růst skupiny v dalších letech. Aktuálně skupina spravuje portfolio komerčních nemovitostí s hodnotou přes miliardu eur, toto číslo chce do pěti let zdvojnásobit. V komerčních nemovitostech plánuje do deseti let rozšířit svůj rezidenční fond na deset tisíc bytů.