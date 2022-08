Zlepšit spánek pomáhají špunty do uší. Neobejdou se bez nich ani pracovníci v hlučných provozech

Zažil to nejeden člověk, že se v noci vůbec nevyspal, protože jeho partner silně chrápal. Je nepříjemné poslouchat hlučný chrapot, který vypadá, jako by někdo řezal dřevo cirkulárkou. Řešením je pochopitelně odstěhovat se ze společné ložnice. Někdy to ale není možné, takže je třeba hledat náhradní řešení. Tím jsou špunty do uší, jež dokážou hluk z okolí zmírnit. Jak fungují a z čeho se vyrábějí?