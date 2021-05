Znovuotevření kamenných prodejen ovlivnilo prodej na e-shopech jen minimálně

Češi si během pandemie zvykli na nákupy online, vyplývá to z analýzy největšího tuzemského provozovatele e-shopů Shoptet. Po prvních dnech druhého týdne rozvolnění klesla poptávka po online nákupech pouze o 6 %. „Srovnáme-li to s průměrem z posledních týdnů, musíme konstatovat, že se nejedná o nějaké rapidní vychýlení. Spíše to můžeme považovat za drobné výkyvy. Podle dosud dostupných čísel lze říci, že Češi u nakupování online zůstanou,” uvádí Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet.

Podle dat z 24.000 e-shopů vzrostl za první týden celkový obrat o 17 %, což mírně předčilo očekávání. Podle analytiků to bylo způsobené nárůstem zájmu o B2B nákup zboží, kdy v segmentu profesionální kosmetiky byl nárůst o 300 %. V druhém týdnu rozvolňování došlo k mírnému poklesu prodejů. Například kategorie sportovního vybavení poklesla oproti předchozím týdnům o 12 %, zahradnické služby pak o 8 %. Naopak v růstu překvapivě stále pokračoval prodej elektroniky, knih či chovatelských potřeb.

Největší pokles: oblečení a nábytek

Podle očekávání v druhém týdnu rozvolňování klesl zájem o oblečení a doplňky, a to o 16 %. Dále klesl zájem o sportovní vybavení (o 12 %), nábytek (o 14 %) a kategorie zahrada (o 8 %). I přes možnost nákupu v kamenných prodejnách stále pokračoval růst prodeje knih, elektroniky a chovatelských potřeb.

Za minulý rok oblast e-commerce výrazně posílila, podle údajů společnosti Shoptet vzniklo více než pět a půl tisíce nových internetových obchodů a Češi v roce 2020 utratili v e-shopech rekordních 217 miliard korun, což je meziročně o přibližně 62 miliard korun více. „Zrychlení v e-commerce, které jsme za loňský rok zažili, by za normálních podmínek trvalo přibližně tři roky. Pandemie rovněž ukázala, že je na trhu prostor pro nové hráče,“ dodává Huba. Podle průzkumu budou čtyři z deseti lidí (38,1 %) převážně nakupovat online i po návratu k normálu. Kamenné obchody plánuje jednoznačně využívat jen čtvrtina Čechů (26,1 %). Většině lidí (81,3 %) v internetových obchodech nic nechybí a pokud ano, nejčastěji jde o možnost si zboží osobně vyzkoušet. Největší zájem pouze o online nákupy projevují Češi o elektroniku a vybavení do domácnosti.

Důležitá je loajalita

Obliba e-shopů se tedy v kontextu rozvolňování potvrdila. „Firmy, které ani během pandemie nepřestaly budovat vztah se svými zákazníky budou i nyní nadále těžit z jejich loajality. Obchodníci by však neměli podcenit svou přípravu na přechod do normálního režimu, ve kterém by měli reflektovat nové zvyky, které si zákazníci v době covidu vybudovali,” uvádí Tomáš Jindříšek, člen prezidia Asociace komunikačních agentur.