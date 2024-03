Zrušení velkých technických průkazů přináší zjednodušení papírování a administrativy

Od března na pozici CFO v O2 nastoupil Jan Bechyně, který nahradil Tomáše Kouřila. Ve firmě deset let působil jako Chief Controller a měl na starosti finanční výkonnost a zdraví firmy. Současně se stává i členem představenstva. Bechyně vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE v Praze a další zkušenosti nasbíral v rámci studia na École de Commerce et de Gestion v Orléans ve Francii. Přes deset let působil na různých finančních pozicích ve společnosti Unilever v Česku a v Nizozemí. Do O2 nastoupil v roce 2007 na pozici finančního ředitele pro B2B a postupně se propracoval až na pozici Chief Controllera.