Chraňte se i online: programy a aplikace pro váš telefon

Chráníte se při pohybu online? Představíme vám několik programů a aplikací, které by ve vašem chytrém telefonu rozhodně neměly chybět.

Bezpečnost především aneb antivirus je základ

Začněme tím hlavním: máte ve svém mobilním telefonu nainstalovaný antivirový program? Spousta lidí se domnívá, že to není potřeba. Tak tedy jinak. Využíváte svůj mobilní telefon například k placení v obchodech? Je to rozhodně pohodlnější než neustále hledat kreditní či debetní kartu v peněžence. Zkrátka jen přiložíte telefon k platebnímu terminálu – a je to. Antivirus do mobilu je, nejenom z tohoto důvodu, něco, co byste rozhodně neměli opomíjet. Kvalitní antivirový program se postará o to, že váš telefon bude v bezpečí před nejrůznějšími škodlivými programy.

Bezpečnostní kamera

Máte doma k dispozici nějaký nepoužívaný telefon nebo tablet, co leží ladem a nikdo ho nevyužívá? Přeměňte jej na domácí kameru. Jak? Stačí připojení k internetu a jedna aplikace. Telefon či tablet následně nastavíte tak, aby snímal vámi vybranou oblast. Chcete si například ochránit rodinné šperky před zloději? Nebo mít přehled o tom, jak se chová váš mazlíček, když nejste doma? Anebo chcete kameru využívat ke kontrole vašeho miminka? Bezpečností kamera vytvořená z nepoužívaného chytrého telefonu či tabletu má neomezené způsoby využití.

Pomoc v případě ztráty

Obáváte se, že o svůj mobilní telefon přijdete? Často ho někde odkládáte a zapomínáte, kde? Abyste předešli nechtěným ztrátám, hodí se využít takzvané „anti-theft“ aplikace. Využijete ji například v případě, že necháváte telefon nabíjet na veřejných místech. Jak fungují? Jednoduše si v telefonu spustíte aplikaci „anti-theft“, a pokud by se někdo k vašemu telefonu přiblížil, odpojil ho od nabíječky a pokusil se ho odnést, telefon by začal vydávat velice hlasitý zvuk (dle vašeho výběru), který lze vypnout pouze PIN kódem nebo nějakým gestem, které znáte pouze vy.

Zámek v pohotovosti

Nemáte rádi, když si vaši kolegové či kamarádi půjčují váš telefon bez vašeho svolení – a vy pak v galerii najdete spoustu fotek – nebo máte na Messengeru, WhatsAppu a dalších aplikacích odeslané zprávy, které jste rozhodně nepsali vy? Jak tomu zabránit? První možnost je jednoduchá a zřejmá: nikde nenechávejte váš chytrý telefon bez dozoru. Jenomže, člověk je občas roztržitý a zapomnětlivý. Proto je lepší se pojistit.

Nainstalujte si aplikaci, která se jmenuje zámek aplikací. Pomocí ní si zamknete aplikace, do nichž nechcete, aby se jiní lidé dostali. K jejich uzamčení lze použít gesto, PIN kód nebo otisk prstu. Až příště někde necháte položený telefon, nebudou vás trápit obavy z toho, co vám s ním vaši kamarádi či kolegové provedou.

Pravidelný rychloúklid

V neposlední řadě by ve vašem chytrém telefonu neměla chybět aplikace Cleaner (čistič). Ta slouží, jednoduše řečeno, k rychloúklidu ve vašem zařízení. Vyčistí mezipaměť vašeho zařízení, posílí jeho rychlost a upozorní vás na soubory, které můžete smazat, neboť váš telefon zbytečně zpomalují a zabírají vám místo v paměti. Vy si pak budete moci nenuceně sjíždět vaše oblíbené stránky online, psát si s kamarády, hledat si různé zboží v e-shopech a vyhledávat nové akce, akční zboží a letáky, bez obav z toho, že by váš telefon nestíhal.

Váš telefon slouží jako vaše peněženka, trezor i pomocník. Máte v něm spoustu citlivých údajů a informací, o něž byste rozhodně nechtěli přijít. Proto k němu přistupujte stejně, jako kdyby to byl váš domov. Chraňte ho, starejte se o něj a čas od času mu dopřejte pořádný úklid.