Přípravy devátého ročníku konference FIN ( R )evoluce vrcholí. Program je téměř kompletní, seznamte se s anotacemi přednášek a projděte si medailonky letošních spíkrů. Konference proběhne 28. února v Praze. Finanční server Měšec.cz je pořadatelem konference (šéfredaktor Dalibor Z. Chvátal bude účastníky po celý den akcí provázet jako moderátor).

Vybíráme z programu

Pasivní revoluce aneb jak Fintech mění investiční svět

Pasivní investování se mezi retailovými investory čím dál více skloňuje. S rostoucím zájmem o indexové investování se mění investiční terén: Fintechy táhnou tento trend a tradiční podílové fondy mají nový druh kompetitorů. Jaké příležitosti i rizika s sebou přináší tato pasivní revoluce? Svůj pohled představí Jan Hlavsa ze společnosti Fondee.

Jak navrhují produkty a služby v Komerční bance

V přednášce Lucie Tarbajovské a Heleny Warausové z Komerční banky se dozvíme, jak se snoubí designové myšlení a agilní metodika práce a jak propojení obou světů přispívá k budování design driven kultury. V neposlední řadě pochopíme, jak tento přístup ovlivňuje uživatele a celkový obchodní úspěch nové digitální banky.

Virtualizace karetního portfolia, aneb rozlučme se s poslední fyzickou připomínkou banky v naší peněžence

Nastal už ten správný čas na nahrazení plastové karty mobilem? Budou to klienti akceptovat? Co když pořád chtějí plastovou kartičku mít? A jak jim to vlastně vysvětlit? To jsou otázky, které si v mBank často pokládají. Společně s Martinem Podolákem se podíváme na to, jaké trendy v placení v mBank chystají, jak jejich klienti reagují na zavedení virtuálních karet a jaké benefity vlastně přináší čistě virtuální karta klientovi a jaké výhody zase bance.

IT trendy v ČSOB

Dynamická doba přináší v technologických oblastech stále nové trendy. Kyberbezpečnost je stále větší téma. Potřebu regulovat prostředí sdílejí národní i evropské instituce. Jaké v tom vidí v ČSOB příležitosti? Tématu se chopí Denisa Škantová.

Bankovní identita: rok druhý

Bankovní identita, známá pod názvem BankID, je v České republice od ledna 2021. Po dvou letech tak lze s mírným odstupem zhodnotit, jak se jí daří v kontextu digitálních služeb státu a soukromých firem. Marek Růžička okomentujeme aktuální statistiky, představí zajímavé příklady využití a nechá účastníky nahlédnout do plánovaného rozvoje elektronického podpisu a chystaného projektu evropské digitální peněženky.

Přinášíme vám pouze ochutnávku z programu, kompletní přehled všech letošních témat najdete na webu.

Prozradíme vám, že se můžete těšit ještě na celou řadu dalších přednášek: zástupce ze společnosti Dateio se zamyslí nad tím, proč se z card-linked marketingu stává evropský fenomén, připomeneme si dva roky fungování bankovní identity – co služba přinesla a co nového je v plánu? Jaká je budoucnost metaverse a jak na ni reagují klienti finančních institucí, to je téma pro přednášejícího ze společnosti Deloitte Czech Republic. Další přednášky si pro vás chystají řečníci z RIXO, BNP Paribas Cardif Pojišťovna nebo Agnostix.

Seznámit se můžete prostřednictvím medailonků také se všemi řečníky, k dispozici je také registrační formulář.

Mediálními partnery konference jsou CardMag, CFOworld, Euro.cz, Finance.cz, Fintree, Sdružení pro bankovní karty. Pořadatelem konference je náš server Měšec.cz ve spolupráci s TUESDAY Business Network. Produkci zajišťuje Internet Info.

Zapište si do diáře:

Konference FIN ®Evoluce 2023

Kdy: 28. února od 9 hod

Kde: Jalta Boutique Hotel na Václavském náměstí v Praze