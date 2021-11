Jak na financování bydlení

Tým společnosti Energy Financial Group, českého lídra v oblasti výroby biometanu, od 1. listopadu posílil Roman Lesný, který nastoupil na pozici finančního ředitele. Lesný se pohybuje v sektorech dopravy, logistiky a strategického řízení firem, působil na manažerských postech v ČR a USA nebo jako poradce ministra dopravy. V EFG bude mít na starosti finanční strategii, do společnosti přichází s cílem posunout ji do vyšší korporátní úrovně, aby byla připravena na další rozvoj a na strategické spojení s významnými hráči na trhu. Jeho hlavním úkolem bude tvorba finanční a investiční strategie skupiny, včetně emise zelených dluhopisů v souladu s probíhající transformací evropského energetického sektoru. Součástí strategie bude i úspěšné zavedení nefinančního reportingu (CSRD), který nově ukládá Evropská unie vybraným účastníkům finančního trhu, firmám, bankám a investorům.