Víte, co je faktoring a znáte jeho alternativy?

Stále zlepšovat kvalitu produktů i služeb, a to i v případě, že zákazníci vyjadřují vysokou míru spokojenosti. To je cílem českého lídra na trhu ERP, společnosti Asseco Solutions. Ta proto v posledních měsících přistoupila k realizaci změn ve své struktuře, přičemž jednou z důležitých změn bylo posílení oblasti vývoje. Řady top managementu Asseco Solutions proto rozšířil nový ředitel divize vývoje, Ing. Petr Vítek (naroz. 1970). Petr Vítek vystudoval ČVUT, Fakultu strojní obor hydraulika. Od 90. let pracoval na mnoha IT projektech, především pro české banky, kde vedl vývojové týmy. Před nástupem do Asseco Solutions působil v ČSOB.