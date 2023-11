Investiční výhled na průmysl elektrických vozidel

Obor podnikových a IT služeb i letos vzrostl o deset tisíc zaměstnanců. Vzhledem k plánům expanze 59 % center oborová asociace ABSL očekává, že v roce 2025 dosáhne obor kulatých 200 tisíc zaměstnanců. Nejrychleji rostoucími oblastmi podnikových a IT služeb byly letos služby kybernetické a informační bezpečnosti, IT podpora a datová analytika. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu ABSL, který asociace prezentovala na své 10. výroční konferenci začátkem listopadu v Brně.