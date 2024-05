Jaké akcie mají potenciál růstu, pokud Donald Trump vyhraje letošní volby v USA?

Rozumná investice je samozřejmě i zásluha platformy na které investujete. Proto by váš investiční makléř měl být ověřený a důvěryhodný.





Zastaralé trendy a predikce

Někteří analytici se domnívají, že zastaralá představa, že akcie některých průmyslových odvětví (ropného, obranného atd.) se za vlády republikánů vyvíjejí dobře, zatímco jiné, jako např. zelená energie, se vyvíjejí lépe za vlády demokratů, se stává zastaralou. Zpráva agentury Bloomberg citovala Christophera Harveyho, vedoucího oddělení akciové strategie ve společnosti Wells Fargo Securities, který uvedl, že rozdělování akcií do „červených“ a „modrých“ sektorů před volbami v USA je sice lákavé, ale poslední údaje ukazují, že trh má tendenci přinášet mnohá překvapení. Podle Harveyho analýzy například akcie v oblasti obrany a ropy dosáhly za Bidenovy vlády lepších výsledků o více než 66 %, zatímco akcie v oblasti čisté energie, u nichž se očekávalo, že se jim za vlády demokratů bude dařit, vykázaly nevýraznou výkonnost. Podobně akcie společnosti Smith & Wesson, jedné z nejvýznamnějších zbrojovek v USA, během Trumpovy vlády propadly.

Vítězství Donalda Trumpa ve volbách v roce 2024 by však trhy otřáslo, neboť Trump prohlásil, že by Jeroma Powella znovu nejmenoval předsedou Fedu a jeho politika nízkých úrokových sazeb a deregulace by mohla Fedu přinést nové výzvy v boji proti inflaci.

Jaké akcie tedy uvidíme růst, pokud Trump vyhraje?

První společnost, kterou spoustu analytiků označilo za společnost potenciálního růstu s Trumpovým vítězstvím je Axon Enterprise (AXON). Společnost Axon Enterprise je společnost vyvíjející technologie a zbraně pro vojenské, policejní a civilní použití. Myslím si, že tato společnost má v případě Trumpova vítězství v roce 2024 nejlepší předpoklady k tomu, aby z jeho politiky profitovala.

Axon Enterprise (AXON)

Trump opakovaně slíbil potlačit kriminalitu, zabezpečit jižní hranici a podpořit domácí policejní sbory. Pravděpodobně také výrazně zvýší výdaje na armádu. To vše je velmi dobré znamení, pokud jde o růst poptávky po policejních kamerách, platformách pro správu digitálních důkazů a nesmrtících zbraních společnosti Axon.

Níže se můžete podívat na graf této společnosti za posledních 5 let.

Zdroj: AXON

JPMorgan Chase (JPM)

Druhá akcie, která stojí za to zmínit je JPMorgan Chase (JPM). Jako jedna z největších a nejvlivnějších světových bank by měla dosahovat dobrých výsledků bez ohledu na to, kdo obsadí Oválnou pracovnu. Trumpův triumf v roce 2024 by však mohl být pro tuto megabanku obzvláště pozitivním katalyzátorem.

Trump má sice v JPMorgan malý osobní podíl, ten však pravděpodobně nebude mít velký vliv na politická rozhodnutí. Daleko důležitější je jeho preference oboustranných obchodních dohod, omezení regulací a historicky nejnižších úrokových sazeb, které mají stimulovat růst. Nižší úrokové sazby mají ve skutečnosti tendenci snižovat ziskovost bank tím, že stlačují čistou úrokovou marži, ale mohou zlepšit schopnost obsluhy dluhu jejich klientů, takže jde o dvousečnou zbraň.

Společnost JPMorgan přežila velkou recesi bez úhony a do současné silné ekonomiky vstoupila v silné pozici. Sázka proti této finanční velmoci se zdá být nerozumná bez ohledu na výsledek voleb v roce 2024. Proto by tato společnost mohla být skvělou investiční příležitostí i mimo trend voleb a je tedy naše doporučení zvážit zařazení této společnosti do vašeho portfolia.

Rumble (RUM)

Poslední společnost, která je součástí našeho doporučení je méně zajetá společnost a relativně nový přírůstek do akciového světa v porovnání s předchozími akciovými společnostmi. Jedná se o společnost Rumble.

Rumble (RUM), pravicově orientovaná videoplatforma konkurující serverům jako YouTube, zaznamenala obrovský růst od chvíle, kdy se k ní Trump připojil po zákazu vstupu na jiné mainstreamové sociální sítě. Cena akcií společnosti odráží nadšení kolem dalšího Trumpova prezidentského období a od počátku roku vzrostla o 75 %.

Pokud Trump opět zvítězí, měla by společnost Rumble i nadále těžit z rozšířeného povědomí o značce a růstu počtu uživatelů, protože se stává hlavní videostránkou pro konzervativní hlasy. Tuto platformu momentálně volí spoustu videotvůrců, kteří Trump by také pravděpodobně prosazoval politiku zaměřenou na omezení moci ostatních velkých technologických společností, což by pro Rumble vytvořilo prostor pro získání podílu na trhu. Ačkoli ziskovost zůstává prozatím nedosažitelná, tempo růstu příjmů Rumble zůstává na trojciferné úrovni, protože zapojení uživatelů se prudce zvyšuje.

Autor je tvůrce finančního obsahu, žijící v Londýně, zakladatel společností Solvid a Pridicto. Spolupracuje s mnoha publikacemi i weby zaměřenými na ekonomiku.