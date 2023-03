Nové číslo CFOworldu 1/2023 právě vychází

Na pozici obchodního ředitele fintechu Skip Pay, člena skupiny ČSOB, nastoupil David Filippov (34). Přebírá zodpovědnost za obchodní výsledky Skip Pay a součástí jeho mise bude posílit partnerství s největšími hráči na poli českého e-commerce, pro které by měl být Skip Pay důležitým partnerem pro zvládání turbulencí na trhu. Filippov má zkušenosti s fintechy, do sektoru vstoupil hned po ukončení studia mezinárodního obchodu na VŠE. Pro Leadsor – mezinárodní lead generation společnost – se podílel na expanzi do Španělska. V MBA Consult, mezinárodní společnosti zabývající se správou úvěrů v selhání, měl jako šéf obchodu na starost největší retailové hráče v oblasti pojišťovnictví, telekomunikací a energetiky. V Dateio, průkopníkovi CLO marketingu v Česku, zajišťoval jako Head of Strategic Relationships business development globálních bankovních skupin jako Santander nebo ING.