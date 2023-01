Úleva od inflace už je na dohled?

Téma kybernetické bezpečnosti se přesunulo z IT oddělení do zasedacích místností. S tím, jak se množí útoky a zvyšují potenciální sankce, a to jak z hlediska právních předpisů, tak z hlediska ztráty důvěry zákazníků, se tato problematika stala prioritou na všech úrovních organizace. Kybernetickou bezpečnost si často představujeme jako boj mezi hackery a bezpečnostními experty, který se kvůli technologickému pokroku neustále stupňuje. A skutečně, hrozby někdy přicházejí i od nepřátelských států nebo prohnaných, technicky zdatných, zločineckých mozků. Hrozby se však stejně tak často objevují kvůli špatně zabezpečeným sítím, v jejichž důsledku jsou odhalena citlivá data. Nebo kvůli nepozorným či nerozvážným zaměstnancům, kteří při práci z domova používají nezabezpečená zařízení. Jaké bezpečnostní hrozby lze letos očekávat? Internet věcí (IoT) a zabezpečení cloudu, kybernetická bezpečnost při práci z domova se pro podniky stane prioritou, umělá inteligence (AI) bude hrát v kybernetické bezpečnosti stále významnější roli.