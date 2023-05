České trendy v platbách pro rok 2023

Montana je první americký stát, který vyhlásil úplný zákaz TikToku od ledna 2024. To vyvolává pochybnosti a otázky ohledně svobody projevu, kromě diskutované protiústavnosti není zřejmé, jak přesně by bylo možné nařízení vymáhat. „Zákon vyvolal otázky ohledně svobody a dopadu na soukromé vlastnictví. Pokud budou muset TikTok stáhnout z nabídky i důvěryhodné obchody, uživatelé začnou hledat jiné cesty, jak aplikaci stáhnout, což přinese riziko nových hrozeb. Zákaz povede k vytvoření nejrůznějších falešných verzí TikToku, které mohou šířit malware i škodlivý obsah. Pro obchody bude složité i zajistit, aby aplikaci nebylo možné stahovat v jednom konkrétním státě. TikTok by zákonu mohl vyhovět snadněji, protože kontroluje software a může upravit nastavení na základě geografické polohy nebo IP adres uživatelů. Teoreticky by mohl zablokovat všechny lidi z Montany na základě jejich polohy, tento typ omezení lze ale snadno obejít pomocí VPN. Jak lze podobné zákazy obelstít vidíme i u ChatGPT. Už v roce 2020 jsme varovali před zranitelnostmi v TikToku, které mohli hackeři využít k manipulaci s daty, k nabourání do soukromí a ke krádežím osobních dat. Každopádně nový zákon má platit až od příštího roku a do té doby je nutné zodpovědět všechny zásadní otázky o bezpečnosti, ochraně i svobodě uživatelů,“ říká Petr Kadrmas, Beyond the Perimeter Security Expert z Check Point Software Technologies.