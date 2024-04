Investoři se startupů nebojí, chybí jim však znalosti a průvodce

Téměř polovina investorů by do svého portfolia vedle jiných aktiv zařadila také investice do startupů. Brzdí je však neznalost, obávají se, že nemají dostatek vědomostí. Zároveň vnímají, že investice do startupů s sebou nese vyšší míru rizika. Ukazuje to výzkum investiční skupiny DEPO Ventures, která vedle andělských fondů buduje mezinárodní syndikát investorů. Výzkum byl veden snahou zmapovat aktuální stav venture kapitálového investičního prostředí v Česku a identifikovat překážky, které od investic odrazují. Strategickými partnery průzkumu jsou advokátní kancelář Mavericks, vládní agentura na podporu podnikání CzechInvest a Czech Business Angel Association (CBAA).





Nedostatek znalostí o investování do rizikového kapitálu je nejčastějším důvodem, proč se investoři dosud vyhýbali investicím do startupů. V průzkumu DEPO Ventures označilo tuto možnost 47 % respondentů. Průzkumu se přitom zúčastnili lidé, kteří již mají dostatečné zkušenosti s investicemi do jiných aktiv, jako jsou reality, dluhopisy či akcie. Druhým nejčastějším důvodem je vnímané vysoké riziko, které je s takovou investicí spojené (40 %), a dále vysoká kapitálová náročnost (34 %). Ostatní možnosti jako nedostatek času nebo úplný nezájem volili respondenti jen v malém procentu případů.

„Je zřejmé, že investice do startupů nejsou úplně pro všechny. Startupy se nejspíš nikdy nestanou součástí portfolia každého investora. Chce-li však někdo investovat do vznikajícího projektu a jen neví, jak na to, může se spojit třeba s fondy, které ročně procházejí stovky až tisíce projektů a vybírají ty s největším potenciálem uspět. Další možností jsou andělské syndikáty nebo vstup do asociace, která otevře dveře do prostředí rizikového kapitálu,“ říká Petr Šíma, generální partner DEPO Ventures.

Právě pomoc s identifikací potenciálně úspěšných startupů vhodných pro investici je podle respondentů tím hlavním, co by je k investování rozhoupalo. Tuto možnost zvolilo 62 % účastníků průzkumu. Dále by ocenili také možnost spoluinvestování s ostatními (43 %) a edukaci investorů (36 %). Zatímco akcí zaměřených na zakladatele startupů a jejich týmy rychle přibývá, vznikají akcelerátory, kde se jim věnují zkušení experti z byznysu, s edukací investorů je to v Česku slabé. Akcí nebo workshopů určených výhradně pro investory je jen pár – patří k nim například Investiční akademie pod patronací agentury pro rozvoj podnikání CzechInvest či konference Engaged Investments, kterou každoročně pořádá DEPO Ventures.

CzechInvest podporuje startupový ekosystém od roku 2011. „Pokračujeme tím v naší misi zvyšovat konkurenceschopnost České republiky. Investice do inovativních startupů a jejich úspěchy na mezinárodních trzích jsou nejen podnikatelská příležitost, ale představují také vklad pro budoucí prosperitu, která zajistí udržitelný růst zdejší životní úrovně. Jsme rádi u toho a doufáme, že se podaří pro tuto činnost lákat stále více lidí a zdrojů i v následujících letech,“ říká Ivo Denemark, ředitel divize startupů a venture investic CzechInvest.

V Česku také existuje nezávislá asociace andělských investorů (CBAA). Podle jejího šéfa Karla Obluka je investice do startupů obří příležitostí. „Zásady správného investování do startupů se dají naučit, stejně jako třeba řízení auta. I zde však platí, že bez základních znalostí se může začátečník hodně spálit. Přitom jde o skvělou příležitost pomoci rozjet nové úspěšné podniky, podělit se o své know-how a k tomu, když se zadaří, i dobře vydělat,“ dodává Obluk.

Vzdělání přinese další kapitál

Vzdělání investorů by rozhodně nebylo samoúčelné. Takřka polovina investorů totiž v průzkumu uvedla, že by do startupů investovali, pokud by se dozvěděli více o tom, jak vše probíhá a jaká rizika to skýtá. A jen pouhých 15 procent respondentů tvrdí, že o investování do startupů by nestáli, ani kdyby měli více informací. Vyšší povědomí a širší znalosti o investování do startupů mezi širokou veřejností by mohly napomoci dalšímu rozvoji startupového ekosystému v Česku. S bohatšími vědomostmi by si investoři poradili i s kapitálovou náročností investic, mohli by se dozvědět o možnostech, kde je případně možné investovat i v nižších částkách. Rozvoji ekosystému pomáhají i zprávy o úspěšných investicích. Například poskytovatel systému pro správu ubytovacích zařízení Mews nedávno ohlásil investici 110 milionů dolarů, tedy zhruba 2,5 miliardy korun. Firma s českými kořeny se díky tomu posunula mezi jednorožce, startupy s hodnotou přes miliardu dolarů.

Průzkum ukázal, že startupová scéna má letos velkou šanci posílit. Při chuti jsou hlavně generální partneři venture kapitálových fondů, třetina z nich hodlá výrazně navýšit počet investic do startupů. Mají však částečně obavy, zda se jim podaří získat dostatek kapitálu od soukromých investorů. Ti sice chtějí v drtivé většině s investicemi pokračovat, takřka 30 procent však jen v nižší míře než loni.

Sběr dat probíhal během ledna a února 2024 a respondentů, kteří do startupu nikdy neinvestovali, se zapojilo 220.