Návrat poměru 60 ku 40?

Korelace v devadesátidenním obdobím mezi americkými akciemi a dluhopisy investičního stupně, která se po propuknutí epidemie Covidu dostala do kladných hodnot, nyní signalizuje, že by se mohla vrátit do hodnot záporných. Tato korelace tradičně je záporná, přičemž je klíčovou složkou pověstného pravidla 60/40 pro portfolio (60 % akcií, 40 % dluhopisů). Podle něj mohou investoři očekávat kladné výnosy z dluhopisů, čímž zmírňují špatné období, pokud nastane u akcií.





Graf: Zdá se, že negativní korelace mezi dluhopisy a akciemi znovu nastává

V postkovidové éře to není poprvé, kdy se akcie a dluhopisy zase začaly pohybovat opačným směrem, ale předchozí období „normality“ se ukázala jako pomíjivá. Přesto existují dobré důvody domnívat se, že současný pohyb by mohl být trvalejší. Zdá se, že cyklus zvyšování úrokových sazeb, který komplikoval výnosy investičních nástrojů s pevným výnosem, se chýlí ke konci. Čím víc se bude zdát, že jsme na konci zvyšování sazeb nebo blízko něj, tím jistěji se budou investoři cítit při využívání výnosů dluhopisů investičního stupně. Jejich průměrný výnos do splatnosti, který se pohybuje kolem 5,5 %, pokud jej bereme na posledních deset let, je v 97. percentilu.

Přestože americké akcie za sebou mají dobrý rok, ocenění se začínají jevit napjatá. Poměr ceny k výnosům výrazně nad hranicí 20 odpovídá scénáři „měkkého přistání“ jako ve Zlatovlásce, takže akcie jsou zranitelné v případě méně příznivých makroekonomických výsledků. Velkou část letošní akciové rallye lze přičíst společnostem, které těžily z rozruchu kolem umělé inteligence nebo z programů fiskálních výdajů, jako je zákon CHIPS. Dluhy těchto společností představují relativně malou část dluhopisových indexů a obchodují se již poměrně nízko. Úvěry mají na rozdíl od akcií asymetrický výnosový profil a strop, kam mohou růst, avšak některé z nejžhavějších technologických akcií letos více než zdvojnásobily svou hodnotu.

„I když se podařilo recesi pouze oddálit, nikoliv jí zabránit, očekáváme, že akcioví investoři budou hledat něco na diverzifikaci portfolia. Vzhledem k tomu, že dluhopisové indexy jsou složeny především dluhopisů z tradičnějších odvětví, očekáváme, že v případě recese nebo otřesů na trhu budou mít nižší korelaci s akciovými trhy. Pro dluhopisy to znamená, že možná není špatná doba na to, aby si zopakovaly svou roli menší poloviny slavného dua 60 na 40,“ uzavírá Daniel Ushakov, analytik z Fidelity International.