Průměrná mzda u nás po stagnaci v prvním čtvrtletí opět mírně roste

Společnost Salesforce provedla globální výzkum mezi 600 řediteli IT a osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT s cílem pochopit, jak se IT oddělení staví k požadavkům na automatizaci a jakým výzvám čelí. Vzhledem k makroekonomické nejistotě na trzích, v oblasti náboru zaměstnanců, nákladů a dalších oblastech se nyní generální ředitelé a vedoucí pracovníci zaměřují na efektivní růst, úsporu nákladů a zvýšení produktivity. V důsledku toho se společnosti obracejí k automatizaci, aby dosáhly okamžité hodnoty ve všech částech podniku, od technických až po netechnická oddělení, jako je prodej, zákaznický servis, marketing a obchod. Většina (91 %) respondentů uvádí, že poptávka po automatizaci ze strany obchodních týmů za poslední dva roky vzrostla. Největší poptávka po automatizaci přišla ze čtyř oddělení: výzkum a vývoj (39 %), administrativa a provoz (38 %), zákaznický servis (33 %) a marketing (26 %).