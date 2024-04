CFO pod lupou: Štěpán Uherík, SatoshiLabs a Trezor Company

Pane Uheríku, jaká je vaše role v organizaci a jaké jsou vaše hlavní zodpovědnosti?





Nepovažuji se za typického CFO, protože náš obor i způsob, jakým řídíme lidi a firmu, je velmi specifický. Na prvním místě se vnímám jako někdo, kdo má bez ohledu na roli nebo odpovědnost cítit nejvyšší zájem o to, abychom byli jako firma úspěšní. Snažíme se o to, abychom budovali mentalitu parťáka firmy a nikoliv zaměstnance. Samozřejmě je ale moje primární zaměření na řízení financí a rizik. Možná netypicky pode mě jako CFO spadá také výroba a právní oddělení.

Byl pro vás právě proběhlý rok výzvou nebo rokem s negativním dopadem na vaši firmu a jaký největší problém v současnosti vidíte ve vaší práci?

Jsme globální firma v sektoru, který je úzce navázán na bitcoin. Za mnoho let působení a řízení firmy jsme objevili určitou cykličnost našeho odvětví. Minulý rok jsme proto prožili optikou této cykličnosti. Konkrétně jsme se připravovali na očekávaný růst celého trhu v příštích letech. To znamená vývoj a uvedení nových produktů, přípravu infrastruktury pro masovou výrobu, vylepšení finančního reportingu a řízení rizik. Hodně jsme také posilovali tým a zaškolili nové kolegy. Největší výzva v mé práci je skutečnost, že podnikáme na jednom z nejdynamičtějších trhů na světě. Mým nelehkým úkolem je proto spolu s kolegy připravit firmu na příležitosti a silný růst ale současně správně řídit rizika a výrobu.

Jaké jsou podle vás největší příležitosti a výzvy, které vaše organizace v současnosti má?

Před deseti lety jsme jako první na světě přímo tady z České republiky založili nový sektor tím, že jsme uvedli první hardwarovou kryptopeněženku na světě. Od té doby jsme se stali globální firmou s velikou odpovědností i dopadem na náš sektor. Kde vidíme příležitosti? Vidíme v praxi, jak náš sektor roste a je to obrovská příležitost. Bitcoin prochází adopční křivkou a získává si uznání a respekt napříč celým světem. Lze předpokládat, že na našem trhu přibudou v příštích osmi letech stovky milionů potenciálních zákazníků. To je současně i největší výzvou. Udržet naše tempo inovace, neusnout na vavřínech a zvládnout růst a škálovat adekvátně vůči trhu. No a při tom všem si zachovat lidský přístup, slušnost, pokoru a mít zákazníka stále na prvním místě.

Štěpán Uherík Štěpán Uherík od roku 2017 působí jako CFO SatoshiLabs a od roku 2023 taktéž jako CFO společnosti Trezor Company, jež do skupiny spadá. Díky svému finančnímu a kryptoměnovému zázemí je klíčovým členem týmu, který pomáhá transformovat tradiční finanční systémy pomocí nových technologií. Ve společnosti silně zaměřené na bitcoin a krypto si prošel turbulentním obdobím bull i bear marketů a úspěšně v nich pomyslnou loď navigoval. Díky více než dekádě zkušeností v oboru má potřebné znalosti pro plánování finančních strategií holdingu, do něhož spadají Trezor, Invity, Tropic Square a nejnovější Vexl.

Jaké jsou vaše hlavní strategie pro zvyšování ziskovosti, snižování nákladů?

Ziskovost a snižování nákladů jsou pro nás důležité skutečnosti, ale není to smysl naší existence jako firmy a našeho produktu. Pro mě jako CFO je důležité pamatovat na to, že na prvním místě musíme mít kvalitní produkty, se kterými budou naši zákazníci spokojeni. Již jsme mnohokrát prokázali, že to není jen fráze. Na druhou stranu jsme podnikatelé, kteří musí řídit na jedné straně softwarový vývoj a na straně druhé výrobu elektroniky. Největší vliv na naši ziskovost má tedy struktura výrobků, složení a konkrétní pořizovací ceny materiálu a komponent, jakož i výroba. V tomto smyslu se opravdu snažíme o cenovou efektivitu. V případě vývoje je to složitější a z mé zkušenosti je sice vhodné být ve vývoji efektivní, ale není to oblast, kde bych chtěl snižovat náklady, protože by to mohlo mít dlouhodobě velmi špatný dopad na kvalitu produktu.

Pokud jde celkově o snižování nákladů, jelikož jsme růstová firma, spíše, než na snižování nákladů se zaměřujeme na maximalizaci tržeb a posilování pozice na trhu. Samozřejmě fixní náklady musí růst zdravým tempem.

Umělá inteligence. Je její využití ve vaší firmě přijímáno pozitivně a začínáte ji využívat, negativně a berete ji spíš jako humbuk, nevěříte jí a jste zastáncem zaběhlých principů, nebo raději ještě počkáte, jak se bude tento obor dál vyvíjet, než ji nasadíte?

Jsme technologická firma, která vznikla a funguje na inovaci. Umělou inteligenci proto bereme velmi vážně a nebál bych se říct, že jsme její velcí fanoušci. Jsem silně přesvědčen o tom, že ať se to někomu líbí nebo ne, smysluplné využití umělé inteligence ve firmách rozhodne o vítězích a poražených. Děsivá je přitom rychlost, s jakou už teď mění svět, procesy, efektivitu a pracovní pozice. Uděláme maximum, abychom si jako firma na jedné straně zachovali selský rozum a lidskou intuici, ale na straně druhé chceme být mezi prvními, kdo budou umělou inteligenci prakticky a smysluplně zavádět. Už se to u nás navíc dávno děje.

Co vás nejvíce brzdí a brání v dalším rozvoji společnosti?

Rozvoj a škálování je jakási mantra každého moderního podnikání. V našem případě je určitou brzdou fakt, že jsme security společnost, která zodpovídá za řešení, jež chrání stovky miliard dolarů. Navíc má náš produkt i hardwarovou podobu a naše Trezor produkty tedy musíme fyzicky vyrobit a doručit zákazníkovi. Tato kombinace nás nutí mít předběžnou opatrnost a bezpečnost na prvním místě. Současně výroba elektroniky se škáluje mnohem hůře než například softwarové produkty.

Co byste rád sdělil dalším CFO?

Rád bych využil možnosti obrátit se na další CFO a inspiroval je v tom, že jako společnost přijímáme platbu v bitcoinu za naše výrobky, zboží a služby. Navíc tyto bitcoiny jako firma nadále držíme a spravujeme ve firemním majetku. Jsem přesvědčen, že svět se dal do pohybu. Geopolitika, historické ozvěny a dopady dlouhodobého dluhového cyklu, budou čím dál víc nutit lidi přemýšlet o ochraně majetku a vytváření určitých tlumičů, které mohou firmu chránit v případě krize inflačních peněz. Legislativa a metodika pro práci s bitcoinem ve firmě sice v České republice není ideální, ale umožňuje vcelku přímočaře a jednoduše bitcoin nejen inkasovat, ale také držet v majetku.

