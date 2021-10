Chytrá karta s revolučními možnostmi plní představy Čechů

Jak si Češi představují ideální kartu

Výzkum

provedla agentura Behavio na vzorku 1000 respondentů.

Karta by měla jít zřídit bez nutnosti podepisovat smlouvy.

Veškeré údaje by mělo být možné měnit na pár ťuknutí v mobilu.

Karta musí být bezpečná s možností okamžité deaktivace bez nutnosti „někam volat“.

Určitě by měla být „fyzická“ kvůli výběrům z bankomatu. Ty by měly být zdarma v Česku i zahraničí.

Musí podporovat možnost nakupování pomocí NFC, Google Pay nebo Apple Pay a skvělá je i ve virtuální podobě.

Benefity karty by měly být spojené s nakupováním – prodloužená záruka, pojištění nebo cashback.

Karta musí být zdarma.

Jak to funguje

Díky spárování s aplikací Mallpay má každý uživatel jasný přehled o svých útratách, potvrzení plateb je možné jednoduše pomocí otisků prstů nebo FaceID. V aplikaci je možné snadno ovládat kartu jako takovou – zobrazit si její kompletní údaje, aktivovat nebo deaktivovat možnost plateb na internetu, zobrazit nebo změnit PIN či kartu dočasně nebo trvale uzamknout.

„Do jedné karty se nám podařilo spojit všechno, co Češi při proběhlém výzkumu označili za prioritu pro nakupování v obchodech či na internetu. Přinášíme jim tak revoluční mix, ve kterém se spojuje vysoká bezpečnost a jednoduchost používání,“ seznamuje ve zkratce s výhodami karty Adam Kolesa, CEO Mallpay.

Delší záruka a pojištění zdarma s každým nákupem

Inovací je i mix výhod, který uživatelé získají s každým nákupem zaplaceným chytrou kartou. Jak v kamenném obchodě, tak na e-shopu získají tříletou záruku na zakoupené zboží v hodnotě přes 1500 korun, jež je na rok automaticky pojištěno proti rozbití a krádeži. Mallpay k tomu využívá služeb ČSOB Pojišťovny.

„Jedná se o přelomový produkt, který má šanci změnit trh. Stačí si ukázat příklad: u nového iPhone 13 by vás tříletá záruka na většině e-shopů stála kolem 3000 korun. Podobnou sumu byste zaplatili za roční pojištění proti krádeži nebo rozbití. S Mallpay kartou jsou tyto benefity v hodnotě 6000 korun zdarma. A platí to až na pár výjimek pro každý nákup,“ upřesňuje Adam Kolesa.



Autor: Mallpay Karta Mallpay

Co umí nová Mallpay karta

Kartu vydává Mastercard

Založení přes BankID je otázkou pár minut.

Virtuální karta, kterou je možné začít používat okamžitě.

Jednoduchá správa v aplikaci s možností potvrzovat transakce otiskem prstu nebo pomocí FaceID.

Pojištění: při nákupech prodlužuje standardní dvouletou záruku nakoupenému zboží o jeden rok a zároveň ho pojistí proti krádeži nebo rozbití.

Výběry z bankomatu v Česku v síti ČSOB zdarma, ve světě bezplatně kdekoli.

Možnost přidání do Google Pay / Apple Pay.

Vysoká bezpečnost – veškeré funkce karty se dají ovládat v aplikaci.

Snadný přístup k vyúčtování – možnost sledování aktuální útraty na dvě ťuknutí.

A ještě něco navíc

Po Vánocích Mallpay představí další benefit – dopravu zdarma pro střední a velké nákupy (v hodnotě nad 500 korun) v e-shopu MALL.cz. Karta nabídne i členství v rozšířeném věrnostním klubu.

Energie zaplacené z Mallpay účtu, investice nebo nákup na tři splátky

Mallpay k účtu s Mallpay kartou nabídne i další novinku – automatické investice. V jejich rámci bude zaokrouhlovat částky u průběžných útrat a přebytek automaticky zhodnocovat ve spolupráci s digitální investiční službou Indigo od Patria Finance.

Mezi další novinky patří nakupování ve třech splátkách nazvané Mallpay Třetinka. A zásadní změnu přinese i možnost posílat prostřednictvím Mallpay peníze na libovolný bankovní účet. Už v průběhu listopadu bude možné uhradit energie, leasing, účet za telefon, pojištění domácnosti nebo obědy pro školáky.

„Nákupy jsme propojili s automatickými investicemi, které přinášejí lepší zhodnocení než spořicí účty. Přinášíme i nové možnosti, které zajistí Čechům stabilnější cash-flow. Neočekávané výdaje, jako nedoplatky za elektřinu nebo platbu za školu v přírodě uhradí ze svého Mallpay účtu a zaplatí až druhý měsíc,“ zmiňuje Adam Kolesa.

Mallpay nejrozšířenější BNPL platební metodou

Kromě účtu Plus s Mallpay kartou mohou klienti Mallpay nadále využívat jednoduché odložení platby na 14 dní do 5000 korun bez nutnosti ověření pomocí platebního tlačítka v síti partnerských e-shopů Mallpay. Počet partnerů přesáhl číslo 9000 a díky tomu se Mallpay stává BNPL (Buy Now Pay Later, kup teď – plať později) službou s nejširším pokrytím na trhu.

„Začátkem roku jsme startovali se 160 partnery a nyní jich máme přes 9000. Růst přichází díky výhodným podmínkám – jako je třeba pouze 0,5% transakční poplatek,“ vyzdvihuje Adam Kolesa. Podle něj počet partnerů do konce roku ještě stoupne. Využívání BNPL platebních metod bude totiž ze strany Čechů letos rekordní a služby, které je ve svých nákupních košících aktivují, mohou získat velké množství nových zákazníků.