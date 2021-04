Dopady pandemie: Ženy přerušovaly podnikání častěji než muži

Ke konci loňského roku bylo v ČR registrováno přes 2 140 000 živnostníků, z toho 61 % mužů a 36 % žen. Podnikání přitom pozastavilo téměř sto tisíc živnostníků. „V přepočtu na podnikatelskou základnu to znamená, že přerušit podnikání se rozhodl každý dvacátý druhý živnostník,“ říká Petra Štěpánová, analytička ze společnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company, která tuto analýzu zveřejnila. Počet žen s ukončenou živností, vztažený k jejich celkovému počtu, byl téměř o jeden procentní bod vyšší: všechna živnostenská oprávnění přerušilo konkrétně 5,03 % žen a 4,30 % mužů. „To může souviset také s opakovaným zavřením škol, když se ženy, zejména matky mladších dětí, rozhodly raději pečovat o své potomky,“ komentovala situaci Petra Štěpánová.

Pokud se podíváme na strukturu hlavních uzavřených živností, je vidět, že se na nich výraznou měrou podílela vládní opatření při uzavření maloobchodu a služeb:

TOP 5 oborů s nejvíce přerušenými živnostmi podle pohlaví (v závorce abosolutní počty živností) Muži Příprava staveniště (4 595)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (3 699)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (3 074)

Kompletační a dokončovací práce (2 899)

Silniční nákladní doprava (2 474) Ženy Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti (3 374)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (3 302)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (2 648)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (2 589)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (1 649) Zdroj: analýza Bisnode A Dun & Bradstreet Company

U zaměstnanosti platí podobný efekt

Podnikání bohužel není jediným segmentem, kde se nepříznivé ekonomické dopady pandemie více promítly do situace žen. Podobné je to i na trhu práce. „Ženy častěji než muži pracují v krizí zasažených odvětvích. To se následně propisuje i v číslech nezaměstnanosti, kde se počet žen hledajících zaměstnání v porovnání s minulým rokem více než zdvojnásobil. To může mít negativní dopad na snahy o snižování rozdílů v platech mezi oběma pohlavími,“ komentuje současný stav Karel Kotoun ze společnosti Accenture ČR.