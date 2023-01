Firmy do IT vzdělávání svých zaměstnanců investují stále více

Vzhledem k obrovskému nedostatku zaměstnanců zejména v IT oborech lze předpokládat že firmy s investicemi do vzdělávání nepoleví, spíše naopak. Závěr roku 2022 přesvědčil, že i složitá ekonomická situace přináší obrovské příležitosti. Firmy ve školení nepolevují a mnohé pak tímto směrem vrhají nové síly a prostředky. Důvodem je potřeba systematicky vzdělávat svoje zaměstnance, a to nejen IT odborníky, ale i například obchodníky, referenty či administrativní pracovníky. Stejně tak vzdělávání poskytnuté zaměstnavatelem hraje rok od roku důležitější roli i z pohledu benefitů.





Rok 2022 nás naučil, že i když pandemie měla výrazný vliv na popularitu online kurzů, oba hlavní způsoby školení – fyzické i online jsou velmi důležité, ale fyzické školení ve své kvalitě a přínosu bude mít vždy trochu navrch. Aby byl kurz opravdu efektivní, musejí všichni plně spolupracovat, nikoliv jen lektor. A toho se v online školení často velice špatně dosahuje. Vnímání obsahu ve třídě při fyzické účasti všech je na zcela jiné úrovni. Účastníci kurzu se soustředí, sdílejí poznatky, ptají se, neřeší e-mail ani telefon. A navíc během přestávek mají prostor pro sdílení zkušeností a networking. Některé kurzy trvají i deset hodin denně a není fyzicky možné to efektivně prožít před obrazovkou.

Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas říká: „Umíme všechny varianty školení, ale kvůli kvalitě se maximálně soustředíme na prezenční způsob. Investujeme do nejmodernějšími prostředky vybavených učeben a naši špičkoví školitelé pak mají možnost efektivně předat své vědomosti účastníkům kurzu. Tento směr se nám poslední roky osvědčuje a máme i zpětnou vazbu od klientů, že je to směr správný.“

Na současném trhu práce je velmi žádanou odborností znalost technologií Microsoftu. Proto v Gopasu v roce 2022 připravili nový studijní portál, na němž se zájemci mohou v online režimu připravit na certifikační zkoušky v několika oblastech – od cloudových technologií, přes oblast strojového učení a umělé inteligence až po IT bezpečnost. Studijní portál Microsoft Foundmentals Academy poskytuje přehled o těchto technologiích a ověřuje jejich praktickou znalost. Kurzy určené nejen pro technické profesionály, ale i lidi na manažerských a obchodních pozicích, kterým se otevře cesta k lepší komunikaci s IT profesionály. Jsou také ideální ke zvýšení kvalifikačních předpokladů pro čerstvé absolventy nebo ty, kteří chtějí svou kariéru přesměrovat do IT oblasti.

„Obecně patří kurzy Microsoft u nás k nejžádanějším, zejména Microsoft 365. Vůbec nejúspěšnějším kurzem byl loni excel ve druhém a třetím stupni obtížnosti, ten je na čele žebříčku dlouhodobě. Velkým hitem roku 2022 byly pak kurzy s programovacím jazykem Python, velký zájem o ně očekáváme i v roce 2023. Programovací jazyk Python používají v současné době nejen programátoři, ale i běžní zaměstnanci ve firmách, kterým pomáhá třeba s analýzou velkých objemů dat,“ doplňuje Dvořák. „Předpovídat, co přinese rok 2023 je nadmíru složité. Očekáváme však, že pokud se nic zásadního nestane tak budeme mít opět plné kurzy, protože nedostatek zaměstnanců vytváří tlak na vzdělávání a i ti, kteří se snaží sehnat novou práci, potřebují dodatečné vzdělání jako sůl.“