Na pražském trhu s kancelářskými prostory dochází k zajímavým transakcím. Nájemci si pořizují do vlastnictví celé kancelářské budovy. To v minulosti nebylo příliš časté. Důvodem je nedostatek volných prostor v moderních kancelářských komplexech i snaha firem o dlouhodobé zajištění stability a kontroly nad svým pracovním prostředím. „Realitní trh v Praze se potýká s nedostatkem výstavby nejen v oblasti rezidencí, ale i v sektoru komerčních nemovitostí. Větší firmy se tak mohou dostávat do situace, kdy mají zájem o stěhování do nových prostor, ale pronájem v atraktivních lokalitách není dostupný. Nákup vlastní budovy se pro ně stává alternativou, která jim umožňuje dlouhodobě zajistit atraktivní a stabilní prostředí pro své zaměstnance,“ říká Radek Procházka, Managing Partner společnosti Prochazka & Partners, specializující se na poradenství v oblasti komerčních nemovitostí. „Zároveň se jedná o atraktivní uložení vlastního kapitálu i dlouhodobou investici, která může firmě v kontextu rostoucích nájmů přinést i finanční úsporu.“