JEŠTĚ MÁTE ŠANCI do 26. 5. 2022 registrovat svou firmu do žebříčku ročenky TOP 100 ICT společností v České republice

V České republice zasáhl loni ransomware 77 % organizací, v roce 2020 jich bylo jen 30 %. Ze studie The State of Ransomware 2022 společnosti Sophos plyne, že 32 % českých organizací zaplatila loni výkupné mezi 100 a 250 tisíci dolary a 29 % dokonce 250 až 500 tisíc dolarů. Téměř polovina (46 %) organizací, kterým byla data zašifrována, pak zaplatila výkupné, aby získala svá data zpět, i když měla k dispozici jiné prostředky pro obnovu dat, například zálohy. Vedle rostoucí výše plateb se zvyšuje i počet obětí, které výkupné zaplatí. Důvodem může být obava ze zveřejnění ukradených dat nebo nedostatečné zálohování. Představa, že zaplacení výkupného výměnou za dešifrovací klíč je nejrychlejší cesta k nápravě, je lákavá, po ransomwarovém útoku organizace čelí silnému tlaku na co nejrychlejší obnovení provozu. Zaplacení výpalného však nese riziko, že útočníci i po zaplacení nemusí poskytnout funkční dešifrovací klíč a organizace netuší, co útočníci v její síti napáchali.