Kariérní program pro ženy jim umožní stát se profesionálkami v IT

Roční vzdělávací program Bring Women Back to Work (BWBW) je určený ženám s předchozími pracovními zkušenostmi, které jsou v současnosti minimálně rok bez práce. Cílem programu je nové kariérní uplatnění v oblasti IT. Po absolvování programu mají účastnice velmi vysoké předpoklady, že v ekosystému partnerů a zákazníků Salesforce najdou práci. Mezi hlavní požadavky pro účast v programu BWBW patří především dobrá znalost angličtiny a chuť učit se novým věcem. Program je pro účastnice zcela zdarma, hodnota vzdělání, které absolventky získají, přitom činí přibližně 6500 eur.





Vanessa Gentile, Salesforce Autor: Salesforce

„Program Bring Women Back to Work je vysoce inkluzivní, zájemkyně o účast nepotřebují předchozí zkušenosti v oboru IT, nezbytné není ani vysokoškolské vzdělání a rozhodně nezáleží na věku. Zásadní je nadšení pro rekvalifikaci, zájem o IT a schopnost pracovat v dynamickém pracovním prostředí,“ vysvětluje Vanessa Gentile ze Salesforce, která program BWBW před třemi lety ve Švýcarsku iniciovala.

BWBW zahrnuje všestranné 12měsíční vzdělání

Program, jenž startuje 9. února 2024, přijme 18 účastnic, možné ale je vstoupit do kurzu, který odstartoval na začátku letošního roku – dle informací ze Salesforce je možná i tato varianta. Zájemkyně čeká v následujících 12 měsících přes 160 hodin interaktivního online školení, které jim představí prostředí CRM systému Salesforce, vzdělá je v oblasti projektového řízení a nových technologií, zlepší sebeprezentaci i sebedůvěru, zdokonalí soft skills a zaměří se též na širší rámec profesního rozvoje, například udržitelnost a leadership. Každé z účastnic bude navíc přidělen vlastní mentor, s nímž bude moci konzultovat svoji profesní cestu, a také kouč, který ženám pomůže s psychologickou stránkou návratu do práce.

„Cílem je, aby účastnice programu získaly certifikaci Administrátorky Salesforce, ale také sebevědomí a víru ve svoji kariérní budoucnost. Proto se v rámci jejich vzdělávání zaměřujeme nejen na znalosti CRM systému Salesforce, ale též na soft skills a osobní růst. Ženy se po kariérní pauze potýkají s mnoha překážkami, nízké sebevědomí je přitom jednou z nejzásadnějších,“ říká Vanessa Gentile. „Na konci programu Bring Women Back to Work stojí plnohodnotná a vzdělaná profesionálka, připravená na vše důležité, co kariéra v IT přináší.“

Cílem je profesní uplatnění v IT

Hlavním cílem programu, jenž v současnosti paralelně běží ve Švýcarsku a Německu, je především podpořit ženy, které se do zaměstnání vracejí po delší kariérní přestávce. Zároveň však program reaguje na vysokou poptávku po kvalifikovaných uchazečích ze strany zákazníků a partnerů Salesforce. Profily účastnic proto Salesforce sdílí se svými partnery, kteří hledají nové zaměstnance. Pro získání profesního uplatnění však ženy nemusí čekat celý rok – může se stát, že nové zaměstnání získají už v prvních měsících programu. „Absolvování celého ročního vzdělávacího cyklu rozhodně není podmínkou pro získání práce, celý program je poměrně flexibilní. Zásadní znalosti účastnicím předáme hned v prvních týdnech, po celou dobu jsme navíc ve spojení s našimi náborovými partnery. Pokud se ukáže, že je pro ně některá z účastnic ideální kandidátkou, může dojít k náboru třeba hned. Už se nám několikrát stalo, že účastnice získala práci během prvního měsíce školení,“ popisuje Vanessa Gentile.

Mezi hlavní partnery Bring Women Back to Work v České republice patří společnosti Deloitte, Accenture, Merkle, Digitall a Enxoo. Více informací včetně přihlášky do programu najdete na webu https://www.salesforce.com/e­u/campaign/bwbw/.