Nahradí umělá inteligence práci (nejen) reklamních agentur?

Co je AI?

Jde o interdisciplinární obor, který se zabývá vývojem algoritmů a systémů, které mohou vykonávat úkoly, které by tradičně vyžadovaly lidské zapojení, jako je rozpoznávání řeči, hledání informací, učení se, plánování a rozhodování. Cílem AI je vytvořit technologie, které se co nejvíce přiblíží lidské inteligenci. AI se již dnes používá v řadě oblastí a průmyslů, jako jsou technologie, finance, zdravotnictví, human resources, retail nebo výroba.





Stejně tak ji využíváme i v našem každodenním životě, aniž bychom si to nějak více uvědomovali. Máme pomocné digitální osobní asistenty, řídíme auta s bezpečnostními a asistenčními systémy, žijeme v chytrých domácnostech, které dokáží regulovat teplotu, osvětlení nebo nás upozornit, že došlo mléko.

Pojem „umělá inteligence“ byl poprvé použit už v roce 1956 na Konferenci umělé inteligence v Dartmouth College v New Hampshire, USA. Od té doby se výzkum v oboru umělé inteligence neustále rozvíjel a nabýval na významu, což vedlo k řadě důležitých objevů a pokroků v této oblasti.

Jaké výhody vám AI může přinést?

Rozvoj umělé inteligence a tlak na její využití bude postupně stoupat. Je to logické, protože zapojení AI do řady procesů přinese mnohem větší efektivitu a lepší zákaznický zážitek.

Magdaléna Šašková, manažerka sociálních sítí Contexto: „Klíčovou roli hraje AI v digitálním marketingu, kde je schopna sbírat velké množství dat ohledně našeho chování a vyhledávání v online prostředí, na jehož základě nám dokáže nabídnout personalizovanou reklamu. Tyto algoritmy jsou základem většiny online obchodů a využití najdou právě v online nakupování, vyhledávání a reklamě.“

AI dokáže automatizovat časově náročnou (a někdy i mezi zaměstnanci méně oblíbenou) práci. Jako je administrativní činnost, psaní textů a popisků, tvorba základních obrázků nebo komunikace se zákazníky.

Magdaléna Šašková doplňuje: „Schopnost komunikace může být pro řadu firem zajímavá právě z toho důvodu, že AI nikdy nespí. Takže pokud jsou vaši zákazníci vzhůru o půlnoci a hledají informace o vašich produktech, AI jim odpoví i v tento čas. Což má samozřejmě pozitivní vliv nejen na vnímání značky a zákaznického servisu, ale třeba i na přímý prodej produktů či služeb, které zákazníkům AI představí právě ve chvíli, kdy je vyhledávají a jsou tak více otevřeni dokončení nákupního procesu.“

Klíčovou schopností AI je personalizace na základě sběru dat o chování a vyhledávání zákazníků v online prostředí. Dokáže pojmou obrovské množství dat, které umí velmi rychle filtrovat a vyhodnocovat. Na jejich základě je schopna zobrazit přesně to, co zákazníci hledají (nebo by hledat mohli). A tím opět pozitivně podpořit prodej.

Toto vše má samozřejmě pozitivní vliv na budování povědomí o značce, employer branding nebo růst tržeb.

Kde konkrétně ji můžete využít už dnes?

AI dnes můžete zapojit například do komunikace se zákazníky. Díky tomu zautomatizujete řadu procesů a zaměstnancům uvolníte ruce na práci, která má větší smysl a přínos pro vaši společnost.

„Prvním příkladem může být využití AI ve spojením s Chatboty. Ti mohou být nasazeni na sociálních sítích nebo webu společnosti a jejich úkolem je poskytnutí informací zákazníkovi právě ve chvíli, kdy je vyhledává. Dnes je jejich použití již běžné, ale doposud bylo částečně omezené. Ve většině případů byly chatboti stavěni na míru. Na začátku bylo nutné postavit ve specializovaném designéru základní flow a následně ho naplnit požadovanými informacemi o produktech, službách nebo firmě. Což bylo poměrně časově i finančně náročné. Ale i tak nastaly případy, kdy zákazník položil otázku, se kterou si chatbot nevěděl rady a musel ho odkázat na lidského operátora. Toto se dnes už změnilo a díky AI je stavba chatbotů jednodušší a mnohem více efektivní. Dnes dokážeme přímo do chatbota nahrát požadované informace jakéhokoliv rozsahu, které on sám dokáže filtrovat a zákazníkovi pak odpovědět přesně na to, co ho zajímá,“ charakterizuje Magdaléna Šašková. „Chatbot se navíc dokáže sám učit. Sbírá data z chování a reakcí zákazníka, z jeho dotazů a průběžné komunikace, a na jejich základě ještě více personalizuje sdílený obsah. Tato nová funkcionalita je zajímavá nejen z finančního hlediska, ale také proto, že dokáže poskytnout přesnější data, díky kterým zvyšuje konverzní poměr.“

„Dalším příkladem využití AI v komunikaci se zákazníky je Newsletter, kde již dnes umí zautomatizovat řadu úkonů, které by jinak musel provádět specialista e-mailového marketingu. Dokáže vyhodnocovat minulé kampaně a na základě takto získaných údajů automaticky vytvářet například předměty (které budou mít největší open rate) nebo dynamicky sestavit samotný obsah newsletteru, který bude na míru konkrétnímu zákazníkovi, v souladu s jeho potřebami nebo zájmy,“ rozšiřuje povědomí o AI Magdaléna Šašková.

Kromě využití v komunikaci a zákaznickém servisu najde dnes AI uplatnění i v samotné tvorbě kontentu. Určitě jste v poslední době zaznamenali vzestup různých aplikací, které dokážou na základě vašeho zadání vytvořit obrázek nebo napsat text.

Tato schopnost AI může být velmi zajímavá pro každého, kdo potřebuje generovat velké množství textového obsahu. Například blogové příspěvky, texty optimalizované pro SEO, příspěvky na sociální sítě, popisky e-shopů nebo částí webu apod. Umělá inteligence zatím není ve fázi, kdy by byla schopna na 100 % nahradit lidské copywritery, ale může být zajímavým spolupracovníkem. Podle některých výzkumů může kooperace mezi AI a lidmi dosáhnout až pětkrát vyšší produktivity, a tím ušetřit náklady. A to je důvod, proč stále více společností využívá generátory textů na bázi AI. Ty jsou dnes lepší a lepší a texty, které umělá inteligence napíše, jsou téměř k nerozeznání od textů, které napsal člověk.

Magdaléna Šašková ale upozorňuje na to, že není vše zlato, co se třpytí: „Je ale třeba být v tomto opatrný. AI dnes čerpá informace z dat v online prostoru a ty jsou ne vždy ověřené a tedy správné. Proto je potřeba si takto vygenerované texty pečlivě pročíst a zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Případně je doplnit o zkušenost nebo emoční zabarvení, které doplní strohý text.“

Předběhněte vaši konkurenci…

S nárůstem dat v online prostředí poroste i míra zapojení AI. Její rozvoj bude značný a najde uplatnění v řadě oblastí, a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy, kde bude klíčovou součástí celkové strategie.

Řada firem o AI mluví už dnes, ale jen málo z nich má konkrétní představu, jak by ji mohly využít pro podporu svého rozvoje nebo businessu. Pokud je to váš případ, spojte se s vhodnou marketingovou nebo konzultační agenturou, která je schopna vám postavit vhodnou strategii aplikace AI na míru vaší společnosti. Získáte díky tomu obrovskou konkurenční výhodu a také můžete ušetřit část nákladů na administrativní činnosti, které lze investovat mnohem efektivněji.

Otestujte si to…

„V tomto článku jsme se (mimo jiné) zmínili o generátorech textu AI, které dokáží, na základě dostupných informací v online prostoru, napsat jakýkoliv text. Na jakékoliv téma, v jakémkoliv jazyce. Odhalení textu psaného AI může být někdy poměrně snadné, ale někdy ho naopak nepoznáte… A vy si to můžete otestovat přímo zde – protože část toho článku napsala právě AI,“ uzavírá Magdaléna. „Poznáte, jaká to byla?????“