O sdílení je stále větší zájem a platformy se stávají pro firmy důležitým zdrojem dodatečných příjmů

Aktuálně můžeme sledovat na trhu Sharing Economy mnoho zajímavých novinek. Německá automobilka Opel například spravuje aplikaci, která umožňuje majitelům vozidel sdílet své automobily, a to jakékoli značky. Mercedes a BMW pomáhají svým zákazníkům, kteří o to mají zájem, s pronájmem jejich automobilů, když jej zrovna nepotřebují.





„Sdílená ekonomika již je celosvětově dramaticky posilujícím fenoménem. Stává se totiž nejen stále oblíbenějším mezi lidmi, ale i důležitým zdrojem příjmů pro poskytovatele mezi které se stále častěji řadí i ty největší firmy světa,“ konstatuje Karel Kotoun, senior konzultant finančních služeb z Accenture ČR.

Další stále populárnější formou sdílení je také umožnění jiným prodejcům oslovit zákazníky pomocí vlastního webu. Francouzský hotelový řetězec Accor Hotels nabízí prostřednictvím svých webových stránek nejen pokoje ve vlastních hotelech, ale vedle toho i kapacity v jiných hotelových řetězcích. A zhruba 40 procent hodnoty giganta Amazon je nyní založeno na zprostředkování přístupu k produktům jiných maloobchodníků prostřednictvím svého „tržiště“.

„Využívat tržiště či marketplace se nyní pro výrobce a prodejce stává vynikající příležitost. My jako český výrobce textilního zboží jsme poznali, jak je důležité mít rozumně budovanou síť kamenných obchodů i různé typy online prodejních kanálů. Své zboží prodáváme online poslední roky v internetovém obchodě Styx-underwear, kde zákazníci najdou jenom tuto značku a Trenyrkarna, která prodává více značek spodního prádla. Rozhodli jsme se ale jít ještě dál, a využít také tzv. marketplace předního českého e-shopu Mall.cz. To nám dává možnost oslovit ještě větší množství potenciálních zákazníků, a zároveň si zachovat samostatnost v rozhodování. Prodej včetně marketingu, dopravy, fakturace, případné reklamace a vrácení zboží zastřešuje provozovatel tržiště, my si určujeme cenu a expedujeme zboží z vlastního skladu,“ popisuje Lukáš Adámek z české značky spodního prádla Styx.

Sdílení automobilů šetří lidem náklady

Automobily jsou pomyslným etalonem sdílené ekonomiky a jako finančně nákladný předmět denní potřeby je lidé využívají hodně a rádi. Ušetří totiž výrazně na pořízení i provozu a carsharing navíc nabízí mnoho dalších výhod.

„Carsharing v současnosti využívá stále více Čechů. Jedná se většinou o mladé lidi mezi 20 a 30 lety, kteří si nejčastěji pochvalují svobodný životní styl bez nutnosti a komplikací automobil vlastnit a s tím spojené nízké náklady služby. Stále více lidí si také uvědomuje a dokáže si spočítat, že pokud najedou za rok pod deset tisíc kilometrů, určitě se jim nevyplatí pořizovat si svůj vlastní vůz. To platí pro mladší uživatele, ale i pro rodiny, které takto řeší třeba potřebu druhého vozu,“ komentuje Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime carsharing.

Půjčování peněz a financování

„Stále populárnější je také půjčování peněz skrze specializované peer-to-peer platformy (P2P). Přímým propojením zájemců o půjčku s těmi, kdo peníze chtějí půjčit, totiž šetří nemalé náklady. Tyto služby tak nahrazují banky a svým uživatelům umožňují získat půjčku levněji. Investoři si naopak přijdou na lepší úrok, než kdyby své peníze nechali ležet v bance,“ popisuje Karel Kotoun z Accenture ČR.

Fungují zde také projekty typu Startovač nebo Hithit. Pomáhají například muzikantům vybrat peníze na vydání alba, síti posiloven či restaurací pomohli v době kovidu s přežitím díky příspěvkům od fanoušků, ale pomáhají také získat prostředky na sportovní a volnočasové aktivity v dané lokalitě. Například v Roztokách u Prahy skupina místních vybrala peníze na vybudování bike parku, kde si děti, mládež i dospělí budou moci zlepšovat své dovednosti jízdy na kolech. Hodně práce dělají svépomocí, ale na vybudování celého bike parku potřebovali i finanční podporu, kterou se jím podařilo postupně nasbírat právě na Hithit.

Pronájem kanceláří i skladů je rovněž hitem

Mnoho firem po celém světě má v době po kovidové pandemii volné kapacity v kancelářích. A pronájem je pak vhodným způsobem, jak volnou kapacitu efektivně využít. Fenomén sdílených kanceláří je i v České republice již dobře známý a firmy, které mají uvolněné kancelářské prostory a nevyužijí je celé sami, část z nich flexibilně pronajímají prostřednictvím online sdílené platformy.

Podobně výhodným způsobem získání dodatečných prostředků je i pronájem volných kapacit ve skladech.

Sdílená ekonomika, která začala jako online sdílení věcí mezi sousedy, však jde v současnosti mnohem dále. A stále více odvětví chce tohoto trendu nyní i v brzké budoucnosti využít.