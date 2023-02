Obsazenost kanceláří klesá

SAP SE a Red Hat oznámily rozšíření partnerství, jehož cílem je výrazně navýšit využívání a podporu systému Red Hat Enterprise Linux společností SAP. Cílem této spolupráce je zlepšit inteligentní podnikové operace, podpořit transformaci do cloudu napříč odvětvími a podnítit komplexní inovace v oblasti IT. Na základě spolupráce obou společností SAP postupně převádí část svého interního prostředí IT a portfolia SAP Enterprise Cloud Services na standardní základ Red Hat Enterprise Linuxu, což je posun, který má lépe vyhovět vyvíjejícím se obchodním a IT potřebám společnosti. SAP v rámci svého migračního plánu rozšiřuje podporu řešení RISE with SAP pomocí operačního systému Red Hat Enterprise Linux, který je preferovaným operačním systémem pro nové implementace řešení RISE with SAP.