Pandemie urychlí uplatnění technologií

Automatizace a digitalizace se teď stala důležitým tématem nejen průmyslových podniků, ale i bankovních institucí.

Protiepidemická opatření způsobila firmám řadu omezení. Některé dokonce musely úplně zastavit svou činnost, jiné musely přistoupit k propouštění zaměstnanců. Část z nich využila nucenou přestávku k modernizaci výroby, především k vyšší automatizaci.

Firmy řeší odliv pracovníků

Přibližně pro každou desátou organizaci bude zvýšení automatizace provozu nutné, aby po obnovení výroby dokázaly fungovat v původním rozsahu.

„Během posledních týdnů a měsíců došlo kvůli pandemii k výraznému odlivu zahraničních pracovníků původem ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny. Jejich návrat do zaměstnání v České republice je ale úředně velmi zdlouhavý. Mnoho podniků tak muselo rychle přehodnotit strategii automatizace. Nyní se plánují soustředit primárně na nahrazení činnosti těchto pracovníků,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Charakter současné krize je jiný než té před dvanácti lety, proto to vypadá, že řada podniků je ochotná dále investovat. „Aktuální krize nekopíruje cyklický vývoj, protože nastala kvůli nepředvídatelné události. Očekávání řady firem jsou tedy poměrně optimistická, vyhlížejí brzký návrat k běžnému fungování, i když za změněných vnějších podmínek,“ vysvětluje Kymlička.

Častým důvodem pro zavádění robotů ale zůstává zefektivnění výroby po finanční stránce, ne vždy úspora pracovníků. „Naším hlavním záměrem není nahrazovat pracovníky, ale ulehčit jim náročnou práci pomocí moderních technologií,“ potvrzuje tuto strategii Jan Voch, provozní ředitel společnosti Daikin Plzeň, a dodává, že investice do jednoho robota se během jeho životního cyklu vrátí průměrně dvakrát.

Urychlená digitalizace bank

Kvalitní digitální služby byly pro banky velmi důležité již před krizí, nyní se ovšem staly nezbytností, která může rozhodnout, zda si banka udrží svého klienta. Některé peněžní ústavy si toto naštěstí velmi dobře uvědomují, a ač měly digitalizaci jednotlivých procesů naplánovanou spíše na delší časový horizont, koronavirová krize je donutila inovace urychlit. Banky také začaly intenzivněji podporovat digitální onboarding, tedy vzdálené založení účtu po internetu nebo s využitím mobilní aplikace. Česká republika je v tomto směru naštěstí hodně vpředu, a to i v podpoře elektronického bankovnictví pro firemní klienty.

Díky většímu tlaku na digitální služby tak krize může tradičním bankám paradoxně pomoci i v boji proti konkurenci ze strany dravých fintechů. Start-upy, které se svým plně digitálním přístupem snaží bankám přetahovat zákazníky, totiž krizí velmi trpí. Růst nejznámějších neobank jako Revolut, Monzo, N26 či Starling podle serveru Sifted stagnuje a fintechy ve velkém omezují interní provoz a ruší marketingové kampaně.

Toho mohou tradiční banky využít, a ač tak trochu z donucení, udělat maximum pro to, aby po krizi mohly fintechům i na poli digitálních služeb zdatněji konkurovat. „Je docela dobře možné, že banky po koronavirové krizi budou lepší než ty, které jsme používali před ní. Pobočky jistě znovu naplno otevřou a pro řadu zákazníků budou stále podstatné, ale banky by v zájmu vlastního přežití měly stejně kvalitní a komplexní služby nabízet i on-line. Inovace urychlené nastalou krizí k tomu některé z nich jistě přiblíží,“ komentuje to Čeněk Navrátil ze společnosti Banking Software Company.