Pomáháme nadějným podnikům růst

V jednom z rozhovorů jste prozradil, že rád zajedete na green do Kácova. Co vás ke golfu přivedlo? A můžete mu stále věnovat tolik času, kolik byste chtěl, nebo ve vašem programu už převažují spíše pracovní povinnosti?





Golf mi přináší odreagování, takže čas si na něj vždy najdu. Přivedlo mě k němu právě podnikání, které má se hrou mnoho společného. Podobně jako v byznysu i v golfu musíte čelit situacím, jež vám nehrají do karet, a umět se s nimi vypořádat.

Jak si v současné době vaše skupina vede? Zasáhla vás nějakým způsobem ekonomická recese?

Myslím si, že za každých okolností je důležité být věrný své strategii. V Avant Financial Group se jí držíme po celou dobu naší existence. Navzdory tomu, jak komplikovaná je současná makroekonomická situace, vidíme, že jsme zvolili správný směr, a v oblasti nemovitostí, energetiky a technologií jsme vsadili na lákavé a rentabilní projekty. Naše hospodářské výsledky to potvrzují – v Avantu za sebou máme jeden z nejúspěšnějších hospodářských roků. Ke konci letošního června jsme dosáhli zisku ve výši 110 milionů korun, a navýšili tak vlastní kapitál naší společnosti na 328 milionů korun. Aktiva naší skupiny vystoupala na hranici 1,35 miliardy korun. Velkou zásluhu na tom nesou naši investoři. Jejich důvěra nás motivuje i nadále hledat ty nejlepší možné způsoby, jak rostoucí výnosy nadále zvyšovat.

Vaše skupina nabízí ekvitní partnerství nadějným podnikatelům. Co těmto lidem chcete nabídnout?

Skvělé výsledky a důvěra investorů nás vedou k rozšiřování služeb a poohlížení se po nových příležitostech. Ty spatřujeme právě v ekvitních službách. Jinými slovy, chceme podnikatelům říct: pokud máte zajímavý projekt, přijďte k nám, my vám pomůžeme s jeho financováním. Právě tato partnerství vidíme jako klíčová, a proto se jim chceme v nadcházejícím období věnovat. Z toho důvodu jsme se v naší skupině pustili do rozsáhlé podzimní kampaně, která má za cíl těmto podnikatelům ukázat, v čem jim Avant Financial Group může pomoci. Nadějné projekty v našem portfoliu jsou zároveň zajímavými investičními příležitostmi pro ty, kteří chtějí zhodnotit své vklady.

Avant Financial Group Avant Financial Group založil jako skupinu RN Solutions v roce 2011 Marek Unčovský. Od roku 2009 finanční skupina Avant Financial Group získala do svého portfolia desítky firem, které revitalizovala a následně se ziskem prodala či je nadále vlastní a rozvíjí. Avant je stabilním ekvity partnerem, poskytujícím komplexní finanční služby pro podnikatele i investory. Finanční skupina zprostředkovává financování nadějným podnikatelským záměrům a investiční příležitosti těm, kteří chtějí zhodnotit své vklady. K 30. červnu 2023 spravuje skupina aktiva v celkové výši 1,35 miliardy korun. Své investice finanční skupina zaměřuje zejména na oblast správy majetku, realit a moderních technologií, například energetiky či gastronomie.

Co si pod těmito službami může podnikatel konkrétně představit?

V Avant Financial Group pomáháme podnikatelům třemi různými způsoby. První představuje ekvitní financování, kterým zprostředkováváme podnikatelům kapitál pro rozvoj vlastní firmy. Druhou službou je akvizice. V okamžiku, kdy ve společnosti nastane čas pro vstup investora, odkoupíme ji nebo její část. Naší třetí službou je strategické řízení a získávání strategických partnerů. Ta pomáhá projektům, které tematicky nespadají do oblasti našeho zaměření, ale přesto v nich vidíme růstový potenciál. Vyhodnotíme příležitost a tyto podnikatele propojíme s investory nebo jinými partnery z ekosystému AVANT, kteří jim s rozvojem jejich společnosti pomohou. U takto zásadních projektů našim klientům zabezpečujeme strategické řízení.

S vaší skupinou investujete již dvanáctým rokem. Často říkáte, že jedním z nejodolnějších aktiv jsou prémiové nemovitosti. V čem spočívá jejich stabilita?

Zaměřujeme se na takové projekty, které jsou unikátní jak svou polohou, tak architektonickým zpracováním. V naší skupině do těchto projektů investujeme prostřednictvím fondu Nemomax (pozn. redakce – plný název fondu je Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.). V našem portfoliu najdete například luxusní rezidenční resorty na březích velkých jezer, bytové komplexy uprostřed historických center a podobně. Jejich odolnost vůči volatilitě je historicky prokázaná. Tyto a další projekty obdobného typu se vždy držely v pásmu růstu a nepodléhaly běžným výkyvům trhu či ekonomickým recesím. Movití lidé si dovolí prémiovou nemovitost bez ohledu na makroekonomické podmínky.

Zmínil jste nemovitostní fond Nemomax. Co může nabídnout investorům?

Fond kvalifikovaných investorů Nemomax se primárně zaměřuje na investice do developmentu a k 31. červenci tohoto roku dosáhl na hodnotu majetku 892 milionů korun. Ročně dokáže investorům nabídnout více než desetiprocentní zhodnocení. Díky investicím do realitních projektů si buduje velmi slušné portfolio, jako jsou prémiové domy a byty, rekonstrukce prvorepublikové vily Rokosky v úpatí svahu nad pražskou Trojou, unikátní projekt VIVA Vrchlabí nebo nově připravovaný VIVA Lipno na jihu Čech.

Můžete nám o projektu VIVA Lipno povědět více? V čem je unikátní?

Především v kombinaci exkluzivity, jedinečné lokality, osobité architektury a soukromí. Je výjimečný i tím, že souzní s okolní přírodou. Jednotlivé objekty byly architekty navržené tak, aby evokovaly přirozené doplnění okolního lesního porostu, byly šetrné k životnímu prostředí a energeticky úsporné.

Na břehu lipenské přehrady v délce 1,3 kilometru nabízí projekt VIVA Lipno celkem 167 apartmánů a 15 chaletů s výhledem na vodní hladinu, jak je vidět na doplňkovém obrázku vlevo a nahoře. Materiály v exteriéru budov jsou dřevo a kámen, a tak si celek drží kompaktní přírodní ráz.

A vaše ostatní projekty? Čím jsou atraktivní?

Zmínil bych například Vilu Rokoska v pražské Troji. Ta byla částečně zrekonstruována, částečně nově postavena. Výstavbu máme již za sebou a jednotlivé byty byly úspěšně prodány. Dalším projektem je potom VIVA Vrchlabí, který nabízí celkem 58 bytových jednotek na jednom z nejlepších míst na okraji tohoto města. To vše v těsném sousedství zimních i letních rekreačních aktivit, což je ideální nástupní místo do celých Krkonoš. Předání bytových jednotek vlastníkům se uskuteční do konce tohoto roku.

Co si v Avant Financial Group od nadcházejícího období slibujete?

Určitě chceme nadále pokračovat v naší strategii se stejným úsilím a zápalem. Hodláme být na trhu stabilním ekvitním partnerem poskytujícím komplexní finanční služby pro podnikatele i investory. Naším cílem je, abychom se stali pomyslnou křižovatkou, na které budeme oba světy propojovat.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i vaší skupině mnoho úspěchů.

Také děkuji.

Avant Financial Group

Avant Financial Group založil jako skupinu RN Solutions v roce 2011 Marek Unčovský. Od roku 2009 finanční skupina Avant Financial Group získala do svého portfolia desítky firem, které revitalizovala a následně se ziskem prodala či je nadále vlastní a rozvíjí. Avant je stabilním ekvity partnerem, poskytujícím komplexní finanční služby pro podnikatele i investory. Finanční skupina zprostředkovává financování nadějným podnikatelským záměrům a investiční příležitosti těm, kteří chtějí zhodnotit své vklady. K 30. červnu 2023 spravuje skupina aktiva v celkové výši 1,35 miliardy korun. Své investice finanční skupina zaměřuje zejména na oblast správy majetku, realit a moderních technologií, například energetiky či gastronomie.